Dia do Ciclista, Prefeitura lança Cartilha do Ciclista

Em comemoração ao Dia Internacional do Ciclista, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Turismo lançaram nesta quinta-feira (15) a Cartilha do Ciclista. O manual educativo baseia-se na premissa de que a bicicleta é um veículo como qualquer outro e deve seguir as normas de trânsito e visa incorporar ações fundamentais na vida dos ciclistas e conscientizar, trazendo informações sobre uso correto da bicicleta e seus equipamentos obrigatórios, legislações e benefícios do transporte. A versão on-line pode ser consultada no site www.santabarbara.sp.gov.br/pedalseguro.

Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressalta que a cartilha é uma importante ação da Campanha Pedal Seguro que foi lançada no ano passado em parceria com o coletivo Pedala SBO. “Considerando os avanços na mobilidade urbana que o prefeito Rafael Piovezan segue dando prioridade e a vocação de Santa Bárbara para o turismo rural, a Secretaria investe na iniciativa como atividade educativa para garantir que pedestres, ciclistas e motoristas prezem pelo respeito no trânsito”, explicou. “A iniciativa do município é única e diferenciada, trazendo aspectos específicos da nossa região, como o cicloturismo. Em breve os interessados poderão ter acesso ao material impresso em nosso receptivo turístico, localizado no Centro de Atendimento ao Turista, em frente ao Museu da Imigração”, complementou Felix.

Escrito por membros do Conselho, é possível encontrar recomendações didáticas sobre os tipos de vias para pedalar, informações sobre a saúde do ciclista, itens de sinalização e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), manutenção da bicicleta e boas práticas ao pedalar, além de uma participação especial dos alunos do SESI de Santa Bárbara em um estudo sobre espécies que habitam os canaviais da cidade.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Cultura e Turismo atende pelo e-mail [email protected] ou por meio das redes sociais, no Facebook e Instagram, @culturasbo.