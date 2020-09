Dia do Cachorro-quente: receitas baconnaise e calabresa

Batata palha, milho, ervilha, vinagrete e até purê de batatas. No Brasil, os acompanhamentos para o cachorro-quente variam de região para região, mas o que importa mesmo é garantir um lanche fácil e de baixo custo. Para celebrar um dos pratos mais versáteis da culinária, o dia 9 de setembro foi escolhido como Dia do Cachorro-quente porque nesta data, no ano de 1884, um imigrante alemão que vivia nos Estados Unidos inventou o sanduíche, que faz sucesso em quase todo o mundo.

Para celebrar a data, a Alegra separou uma receita prática e acessível e acompanhamentos especiais.

Salsicha ao molho de calabresa

Essa combinação é para quem quer uma refeição para toda a família e com um gostinho especial. A adição da calabresa ao molho, além de aumentar o rendimento da porção, traz um sabor diferente para a receita.

Ingredientes para 10 sanduíches:



10 salsichas para cachorro-quente

10 pães

1 linguiça calabresa defumada Alegra, cortada em pequenos cubos

5 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Um colher de azeite (ou óleo de soja)

sal a gosto

pimenta a gosto

Orégano fresco

Modo de preparo:

Leve uma panela ao fogo com o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte a calabresa e deixe fritar por alguns minutos em fogo médio. Adicone os tomates, o sal e a pimenta. Misture tudo e deixe cozinhar por aproximadamente 25 minutos em fogo baixo. Se quiser um molho mais “liso”, bata no liquidificador e retorne para a panela. Coloque as salsichas e deixe cozinhar por 10 minutos. Acerte o sal e adicione o orégano ou outros temperos da sua preferência. Depois de pronto, sirva com os pães e opções de acompanhamento como milho, ervilha e batata palha.

Farofa de Bacon e batata palha

A farofa já é um ingrediente clássico para o cachorro-quente em alguns lugares do Brasil, mas que tal fazer uma receita personalizada para incluir na lista de acompanhamentos para a refeição em casa?

Ingredientes:

150 gramas de bacon Alegra em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

200 gramas de farinha de mandioca

100 gramas de batata palha

Salsinha fresca

Sal e pimenta do reino a gosto

Óleo de canola

Modo de preparo:

Coloque um fio de óleo de canola em uma frigideira e adicione o bacon Alegra em cubos. Quando o bacon estiver dourado, acrescente a cebola picada e deixe fritar. Adicione uma pitada de sal e pimenta do reino. Em seguida, coloque o alho picado. Por fim, despeje a farinha aos poucos para não ficar muito seca. Finalize com a batata palha e a salsinha e está pronto para servir.

Baconnaise – Maionese de Bacon

E que tal surpreender a todos com uma maionese diferenciada, que pode trazer aquele gostinho defumado que todo mundo gosta?

Ingredientes:

100g de bacon Alegra frito

150 ml de leite (gelado)

300 ml de óleo

Modo de preparo:

Coloque o bacon e o leite no liquidificador. Bata até triturar bem o bacon. Continue batendo e vá adicionando o óleo em fio até a maionese ficar bem consistente. Coloque na geladeira por duas horas antes de servir.

