Dia do biscoito: receitas de lanches saudáveis e gostosos

O dia 20 de julho é marcado como o dia da guloseima mais presente no café da manhã, no lanche da tarde e nas pausas do dia a dia: o biscoito. Seja doce ou salgado, com ou sem recheio, o quitute proporciona praticidade na rotina agitada, no cardápio dos adultos e das crianças.

Contudo, segundo a engenheira de alimentos Melissa Gomide Carpi, é importante conferir as especificações da embalagem para checar os ingredientes e os valores nutricionais. “Algumas empresas fabricantes de biscoitos usam aditivos na massa e muitos emulsificantes artificiais. É importante ficar atento também à quantidade de açúcar, sódio e gorduras, principalmente hidrogenadas. O consumo desses ingredientes em grande quantidade pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde, que podem ser evitados ao optar por opções mais saudáveis”, explica.

Uma das sugestões da engenheira é optar pelos biscoitos saudáveis industrializados ou aqueles feitos em casa, que possibilitam o controle dos ingredientes acrescentados. “Não precisamos deixar de lado o prazer de consumir. É uma refeição rápida para facilitar a vida e trazer praticidade. Por isso, escolhendo os produtos certos, que vão trazer benefícios à nossa saúde, podemos continuar consumindo os biscoitos diariamente”, afirma Melissa, que é gerente de inovação de produto da Jasmine Alimentos, empresa especializada em alimentos saudáveis.

Confira uma receita para celebrar o dia do biscoito em casa, com rosquinhas de chocolate glúten free, assadas e veganas:

Ingredientes:

1 colher de sopa de Farinha de linhaça dourada jasmine

3 colheres de sopa de água

3/4 xícara de farinha sem glúten

1/4 xícara de cacau não açucarado

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 colher de chá de sal

3 colheres de chá de açúcar mascavo Jasmine

1/2 xícara de Bebida Vegetal Orgânica de Arroz com Amêndoas Jasmine

3 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de baunilha

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno;

Unte a forma;

Prepare o gel de linhaça agitando a farinha de linhaça e a água. Coloque de lado para engrossar;

Em uma tigela grande, bata a farinha sem glúten, o cacau, o fermento, o bicarbonato de sódio, o sal e o açúcar mascavo;

Em uma tigela pequena, misture a bebida vegetal, o óleo de coco derretido, a baunilha e a mistura de linhaça juntos;

Misture bem. Estenda a massa com um rolo e corte discos de 5 cm de diâmetro. Uma boa dica é usar um copo. Com uma tampinha, retire uma rodela do meio de cada rosquinha;

Asse por 10 minutos;

Retire do forno e deixe a panela esfriar por alguns minutos antes de remover as rosquinhas;

Após remover, coloque-as sobre uma grade de resfriamento.

Outra sugestão da engenheira de alimentos é verificar o rótulo e optar por marcas que utilizam menos aditivos, sem emulsificantes, com opções mais saudáveis, sem perder o sabor. “Além de oferecer ingredientes para produzir os biscoitos em casa, a Jasmine Alimentos tem várias opções de prontas e práticas, com cookies, rosquinhas e biscoitos nas linhas integral, sem glúten, zero açúcar e orgânico”, afirma.

Confira uma receita de pavê com cookie integral para utilizar biscoitos já prontos em uma sobremesa:

Ingredientes:

1 xícaras (chá) de água

1 xícaras (chá) de Bebida Vegetal Orgânica de Arroz com Amêndoas Jasmine

1 lata de creme de leite light

3 colheres (sobremesa) de amido de milho

150g de cookies Jasmine no sabor de sua preferência (sugestão: Cookie Avelã com gotas)

½ xícara (chá) de açúcar mascavo Jasmine

Modo de Preparo:

Em uma panela, dissolva o amido de milho na água e adicione a bebida vegetal;

Em seguida, misture o açúcar mascavo e bata bem;

Leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar;

Retire do fogo e em seguida misture o creme de leite;

Em um refratário monte camadas alternadas de creme e de cookies finalizando com uma camada de creme. Sirva gelado.

Os biscoitos prontos também podem ser usados em tortas, palha italiana, cheesecake, bolos, cupcake, tiramissu e outras opções de sobremesa.