Dia Das Mães e aquela sobremesa com gostinho de infância

Chef Flavio Duarte apresenta uma deliciosa receita de Pudim de Claras, essa que promete encantar as mamães

O dia das mães está chegando e nessa semana maridos e filhos dividem as tarefas, pois, enquanto uns ficam responsáveis pela comida, outros tomam a responsabilidade das bebidas. Assim, todos juntos se organizam e montam uma linda celebração para a pessoa mais especial desse universo: a mãe.

E se você ficou responsável por preparar a sobremesa, mas está em dúvida sobre o que fazer, não se preocupe, porque neste post o chef pâtissier Flavio Duarte vai te ensinar a receita de “Pudim de Claras”. A iguaria é simples, deliciosa e pode ser feita com ingredientes que você tem em casa. “Essa receita é tradicional e fácil. Tenho certeza que todas as mamães vão ficar encantadas”, disse o chefe.

Receita Pudim de Claras

Ingredientes

* 8 claras de ovos

* 16 colheres de açúcar

* 10 gramas (1 colher de chá) de essência de limão

* Raspas de limão – quantidade desejável

Modo de Preparo

* Em uma batedeira bata as claras em velocidade baixa com 1 pitada de sal. Quando começarem a espumar, aumente a velocidade e continue batendo até ficarem em ponto de neve firme, formando picos durinhos – leva cerca de 10 a 15 minutos.

* Em seguida, acrescente o açúcar aos poucos, sem desligar a batedeira. Depois, adicione a essência de limão, assim como as raspas de limão e bata por mais 10 minutos, até formar um merengue firme.

* Unte a forma a calda de caramelo (receita abaixo)

* Com uma colher de sopa, transfira as claras para a fôrma preparada: espalhe uma camada, alise com as costas da colher e dê umas batidinhas na bancada para que se acomodem – dessa forma o pudim fica mais uniforme, sem correr riscos de ficar com buracos.

* Após, coloque a fôrma numa assadeira e leve ao forno. Acompanhe a água da assadeira se precisar coloque mais água fervente na assadeira para formar o banho-maria.

* Deixe assar por 1 hora ou até que o pudim fique bronzeado e estruturado.

Observação: a cloche de caramelo foi feita com a mesma forma do pudim de forma virada, para ficar maior que o pudim e assim poder virar uma cloche.

Caramelo

Ingredientes

* 2 xícaras de açúcar

* 1 xícara de água

Modo de fazer

Adicione o açúcar e a água em uma panela, leve ao fogo médio e deixe ferver. Para chegar ao ponto do caramelo, vá observando o processo até atingir a cor do caramelo. Após isso, deixe esfriar.

Sobre o Chef

Flávio Duarte é considerado hoje um dos mais renomados chefs pâtissier, com reconhecimento dentro e fora do Brasil. Além de já ter participado de uma série de programas televisivos, tem vários artigos publicados na Revista Padaria 2000 e é colunista mensal na revista Giro Morumbi. Desde janeiro de 2020 é chef pâtissier da Rich Brasil, uma empresa multinacional americana especializada em soluções de alimentos e bebidas.