Dia das Mães: comércio de Sumaré abre em horário especial

O comércio de Sumaré funcionará em horário especial no próximo sábado, dia 8, véspera do Dia das Mães. Para facilitar as compras de última hora, as lojas ficarão abertas das 9h às 18h.

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio e pelo segundo ano consecutivo será comemorado em plena pandemia. Mas ao contrário do ano passado, quando o comércio estava fechado, este ano os lojistas estão com as portas abertas e mais otimistas.

A expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é que as vendas tenham um aumento de até 10%, comparando com o ano passado. Roupas, calçados, perfumes, acessórios e eletroeletrônicos estão entre os presentes mais procurados.

Juarez Pereira da Silva, presidente da Acias, lembra que embora muitos consumidores já tenham se adaptado às compras pela internet, existe uma grande parcela que prefere comprar presencialmente. “No ano passado, com as portas fechadas, o comércio sentiu bastante o impacto da queda das vendas. A situação ainda está longe do normal, mas com a ampliação do funcionamento do comércio, as expectativas para este ano estão bem melhores”, avalia.

A Acias reforça que a cidade segue na Fase de Transição e que os protocolos sanitários, como uso de máscara e álcool em gel, devem ser respeitados para garantir uma compra segura aos consumidores. O atendimento presencial está limitado a 25% da capacidade dos estabelecimentos.