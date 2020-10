Dia das Crianças na RMC deve ser 6,19% menor

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, deve possibilitar um faturamento de R$ 401,5 milhões no comércio da Região Metropolitana de Campinas este ano. Campinas deve responder por R$ 201,5 milhões deste total. Na RMC, o montante é 6,19% menor do que o referente à data em 2019, quando o comércio faturou R$ 428 milhões. Em Campinas, a queda no faturamento prevista é de 6,28% em relação aos R$ 215 milhões registrados no ano passado. Como o Dia das Crianças é comemorado no feriado da Padroeira do Brasil, o comércio em Campinas funcionará facultativamente, ou seja, sem a obrigatoriedade de abrir, das 9h às 17h.

De acordo com o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas, não há previsão de contratação de mão de obra temporária este ano para a data. Em 2019, 2.350 pessoas foram contratadas na RMC, das quais 1.265 apenas em Campinas. O valor médio do presente previsto para esta data é de R$ 150,00, um crescimento de cerca de 2,04% em relação aos R$ 147,00 gastos no ano passado. Os presentes mais procurados para os meninos são bicicletas, eletroeletrônicos, celulares e skates e, para as meninas, bonecas, jogos educativos, celulares e roupas.