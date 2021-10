Dia das Crianças deve movimentar R$ 435,7 milhões este ano na RMC

O comércio da Região Metropolitana de Campinas (RMC) espera faturar R$ 435,7 milhões nas vendas relacionadas ao Dia das Crianças, que representam 4,50% a mais em relação a 2020. “O valor médio do presente, apesar da perda do poder de compra na pandemia da Covid-19, deve atingir R$ 157,00, cerca de 4,67% acima do valor de R$ 150,00 registrado no ano passado, considerando o impacto da valorização do dólar nos custos dos presentes importados, bem como a expansão da inflação nos preços dos brinquedos”, informa o economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Para os meninos, os presentes mais procurados devem ser bicicletas, eletroeletrônicos, enquanto, para as meninas, as opções principais devem recair para bonecas (Barbie) e jogos educativos. Há grande expectativa de vendas de celulares, skates e peças de vestuário para ambos os sexos.