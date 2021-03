Dia da Mulher. Conselho faz 3 lives

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste realizará uma série de lives gratuitas em alusão ao Dia da Mulher (8 de março). As transmissões ao vivo serão nos dias 8, 10 e 12 deste mês, sempre às 19h30, com os temas “Mulheres que resistem, superam viram a página”, “Segurança e proteção reforçando as Políticas em defesa da Mulher” e “Empoderamento e liderança. O feminino fazendo a diferença”, respectivamente; pelo Facebook www.fb.com/iraci.virginia.

O Conselho da Mulher é formado por 32 membros entre titulares e suplentes, representando o Poder Público e a Sociedade Civil. Fundamentado na Lei Municipal 3.302/2011, o conselho é um órgão colegiado consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria de Promoção Social, contando com pessoas sem qualquer remuneração por sua participação no colegiado.