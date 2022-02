Dia C: Americana aplica 1.737 vacinas da Covid

No Dia C de Vacinação contra a Covid-19, ocorrido no sábado (5), a Secretaria de Saúde aplicou 1.737 doses, sendo 510 da dose pediátrica, 24 da primeira dose, 98 da segunda, 1.101 da dose adicional e quatro da quarta dose.

Com a dose pediátrica em crianças de 5 a 11 anos, foram imunizadas uma com comorbidade e 509 sem doenças pré-existentes; com a primeira dose, cinco adolescentes de 12 a 17 anos e 19 pessoas da população em geral; com a segunda dose, 21 adolescentes, 76 da população em geral e um idoso; com a dose adicional, 1.010 da população em geral e 91 idosos; e com a quarta dose, quatro pacientes imunossuprimidos.

Até o momento, Americana aplicou 464.932 doses da vacina, com 6.130 da dose única, 4.461 da dose pediátrica, 194.176 da primeira dose, 180.174 da segunda, 79.899 da dose de reforço e 92 da quarta dose.

Com isso, 92,46% da população com 12 anos ou mais já está vacinada; 88,71% estão com a imunização completa, ou seja, já tomaram duas doses ou a dose única; e 42,28% receberam a dose adicional.