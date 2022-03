Dezessete recebem prêmio “Mulher Destaque do Ano”

A Câmara Municipal de Americana realizou na terça-feira (15) sessão solene para entrega do prêmio “Mulheres Destaques do Ano” a dezessete homenageadas que se destacaram no exercício de suas atividades no município. A solenidade é tradicionalmente realizada no mês de março, quando se comemora o “Dia Internacional da Mulher”. Participaram vereadores, o prefeito municipal Chico Sardelli (PV), o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior de São Paulo, Tenente-Coronel Adriano Daniel, e amigos, convidados e familiares das homenageadas.

O prêmio foi instituído por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB). “Tive a felicidade de ser o autor deste decreto legislativo que dá a possibilidade de escolhermos mulheres que realmente tiveram um destaque na nossa sociedade e nesta noite pudemos prestar uma justa homenagem a essas mulheres que fazem a diferença todos os dias na cidade de Americana”, disse Brochi, que enalteceu ainda a atual representatividade feminina no legislativo, com quatro mulheres entre os dezenove parlamentares.

Foram homenageadas as indicadas pelos parlamentares da Casa: Bianca Vanessa Cordasso Ferraz, Carmen Berto Bernardo, Cathia Alves, Célia Alves de Amarins, Elaine Fantuchi, Fernanda Camara Rodrigo, Gislene Aparecida dos Santos, Jorgina Sabino, Joyce Aparecida Marins Garcia, LionelaRaveraSardelli, Dra. Neide Marques Gilberto, Neusa Lessa Geraldine, Odilamar Lopes Mioto, Dra. Paula Maria Martins Duarte, Roseli Aparecida Galete Gomes, Vanda dos Santos Munhoz, Vera Lucia Gasque Salomão Regatieri.

Representatividade

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins (PV), enalteceu a participação das mulheres na atual legislatura e a criação da Procuradoria da Mulher pela Casa de Leis, com o objetivo defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia, empoderamento e representação das mulheres, bem como o enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência.

“Tantas homenageadas, tantas histórias diferentes, tantos segmentos. É um privilégio estar à frente da Câmara e junto com essa legislatura poder participar de uma noite tão importante. É uma singela homenagem, mas para nós tem uma importância muito grande. Porque essas 17 mulheres hoje sendo homenageadas representam todas as mulheres de Americana”, comentou Martins.

O prefeito Chico Sardelli (PV) destacou a participação feminina no Poder Executivo, que hoje tem cinco mulheres em postos de comando na Administração. “As mulheres estão muito bem representadas, mas acho que ainda há muito espaço a ser ocupado. Importante é ter a certeza da relevância da mulher na sociedade, reconhecer a importância que a mulher tem”, afirmou.

Fortes e guerreiras

A segundo sargento da Polícia Militar Joyce Garcia usou a palavra para discursar em nome das homenageadas. “Na maioria dos países se realizam conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher, que infelizmente ainda existe. Mesmo assim, apesar de alguns contratempos que ainda enfrentamos, nós somos fortes, muito fortes”, afirmou para, em seguida, completar: “O lugar da mulher é onde ela quiser. Somos fortes e guerreiras”, concluiu.

Confira a biografia das homenageadas da noite:

BIANCA VANESSA CORDASSO FERRAZ

Formada como Educadora Social e graduanda em Pedagogia, foi membro do Conselho da Assistência Social em 2019 e 2020. Em 2016 fundou a Organização da Sociedade Civil “Semear Americana”, desenvolvendo trabalho totalmente voluntário, voltado às crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro Parque da Liberdade – em especial na comunidade do Zincão. Oferece gratuitamente para 200 crianças oficinas socioeducativas, aulas de balé, de culinária infantil e reforço escolar, além de refeições e cursos profissionalizantes para jovens e adultos.

CARMEN BERTO BERNARDO

Formada em Administração de Empresas, foi aprovada em concursos públicos e trabalhou na prefeitura de Americana e no Banco do Brasil. Frequentadora desde muito jovem da Paróquia do Bom Jesus e atuante na comunidade, foi convidada a atuar como voluntária na AAMA – Associação Americanense de Acolhimento, onde está até hoje. Foi integrante do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

CATHIA ALVES

Ex-atleta de vôlei e atletismo, formou-se em Educação Física. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Com experiência na área de Educação Física, com ênfase nos temas de Políticas Públicas Educacionais de Esporte e de Lazer, ministra palestras e seminários abordando os principais temas de sua formação, com o envolvimento de seus alunos. Voluntária da ONG Unidos da Vila por longo tempo, atualmente se voluntaria no Conselho da Mulher em Salto, visando assegurar dignidade e segurança à vida das mulheres, em busca de medidas protetivas para vítimas de violência.

CÉLIA ALVES DE AMARINS

Profissional na área de costura e modelista, atualmente aposentada, é casada com o Pastor Bento Bueno, auxiliando-o nos trabalhos de pastoreio na Igreja Nazareno da Praia Azul. Participa do Projeto Social Mulheres Vitoriosas da Praia Azul, vinculado ao Restaurante Prato Cheio, que serve marmitas no valor simbólico de R$ 2 para pessoas de baixa renda no bairro. Organiza um projeto voltado à costura industrial, a fim de oferecer cursos para as pessoas que necessitam de renda e emprego.

ELAINE FANTUCHI

Formada em Fonoaudiologia, atuou na prefeitura de Americana realizando palestras e orientação fonoaudiológica para professores. Em 2001, passou a atuar no Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, sendo posteriormente coordenadora técnica. Desde então, tem trabalhado ativamente na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, tendo sido nomeada em 2020 como Conselheira Municipal de Americana na Rede Unificada Nacional e Internacional pelos direitos dos Autistas.

FERNANDA CAMARA RODRIGO

Fotógrafa profissional, desenvolve ações de educação social e ajuda humanitária. Idealizadora da Associação Livres em Cristo, atua desde 2014 oferecendo oficinas socioeducativas a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, na luta contra o tráfico de drogas e a ociosidade das ruas. A associação também desenvolve um programa de distribuição de refeições e atuou na construção de uma escola para 400 crianças em Guiné Bissau, um dos países mais pobres da África.

GISLENE APARECIDA DOS SANTOS

Chegou a Americana aos 13 anos de idade para morar com sua tia Therezinha, então administradora do SASA – Sociedade de Assistência Social de Americana. Desde então, além de ser assistida pela entidade, passou também a ajudar e logo na adolescência passou a exercer função de monitora. Posteriormente assumiu a função de secretária e formou se em Serviço Social, passando a atuar como assistente social. Há 12 anos está como gestora no comando da Instituição, que promove educação formal e complementar em regime creche socioeducativo, oferecendo também cultura, esporte, cuidados básicos e saúde social.

JORGINA SABINO

Profissional da saúde, atua como enfermeira há 50 anos. Atuando hoje no Posto de Saúde do Zanaga como profissional concursada, é carinhosamente conhecida como “Jô do Postinho”. Com uma trajetória marcada por dificuldades, nunca mediu esforços para prosseguir em sua profissão, sempre com muita empatia e dedicação, sendo muito querida por todos da região.

JOYCE APARECIDA MARTINS GARCIA

Segundo Sargento da Polícia Militar, compõe atualmente a equipe de Comunicação Social do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo. Bacharel em Administração, ingressou no curso da Escola Superior de Soldados em 1996. Agraciada com medalhas de Láurea de Mérito Pessoal, concluiu o curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Condecorada com a medalha Coronel PM Hilda Macedo, pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

LIONELA RAVERA SARDELLI

Formada em Psicologia pela PUC-Campinas, especializada em psicanálise e com mestrado em saúde mental na Unicamp. Atuou em consultório particular e também como docente e supervisora de estágios na área clínica na Universidade Paulista – Unip. Casada há 42 anos com o prefeito de Americana, Francisco Antônio Sardelli, o Chico. Em 2021 assumiu de maneira voluntária a presidência do Fundo Social de Solidariedade de Americana. Durante sua presidência, entre tantas ações, foi inaugurada a sede própria do Fundo Social, onde desenvolve ações voltadas à população mais carente em agradecimento à cidade onde nasceu e que tanto ama.

NEIDE MARQUES GILBERTO

Formada Em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, especializada em Anestesiologia, Dor Crônica e em Acupuntura. Há mais de 15 anos exerce a medicina no serviço público de saúde em nossa cidade. No ano de 2016, dedicou-se na implantação do Serviço de Dor Crônica na rede municipal de saúde, sendo Americana pioneira na região à implantação do Ambulatório da Dor. Dra. Neide segue com sua atuação priorizando e humanizando a acolhida aos pacientes oncológicos e das outras doenças relacionadas por meio do ambulatório da dor.

NEUSA LESSA GERALDINE

Bacharel em Teologia, estudou Terapia de Reprocessamento Generativo e especializou-se em inteligência emocional. Atualmente estuda Naturopatia e iridologia. Chegou em Americana em 1998 e conheceu a Comunidade Católica Davi, casa de acolhimento que oferece tratamento para dependentes químicos e apoio às famílias. Lá, Neusa desenvolve trabalhos voluntários, desde a captação de recurso a organizações de eventos beneficentes, e faz atendimentos terapêuticos aos acolhidos da Comunidade Davi e atendimentos particulares.

ODILAMAR LOPES MIOTO

Psicóloga com doutorado pela Unicamp na área de saúde coletiva. Ingressou na prefeitura de Americana como psicóloga em 1996, tendo atuado nas secretarias de Administração, Promoção Social, Saúde, no PAT e, mais recentemente, retornou à Assistência Social e Direitos Humanos como coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Sob sua gestão, Americana conquistou em 2021 o primeiro lugar no estado de São Paulo em ações voltadas à erradicação do trabalho infantil.

PAULA MARIA MARTINS DUARTE

Graduada em Fonoaudiologia pela Unicamp, Mestra e Doutora em Ciências Médicas pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da UNICAMP. Atua como docente do Curso de Fonoaudiologia da Especialização em Audiologia Clínica da PUC-Campinas. Fonoaudióloga no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi desde 2011, onde tem atuado na triagem auditiva neonatal e também no auxílio à amamentação e estimulação dos recém-nascidos internados em UTI neonatal e na área de dificuldade de deglutição e alimentação dos pacientes adultos internados no hospital.

ROSELI APARECIDA GALETE GOMES

Graduada em Pedagogia e especialista em políticas públicas e avaliação educacional pela Unicamp. Trabalha na Educação Infantil do município desde 1987. Exerceu os cargos de direção nas creches municipais e em diversas EMEIS e também exerceu a função de Supervisora de Ensino na Secretaria de Educação de Americana. Atualmente é Diretora da Emei Paturi. Ministrou aulas no para formação de Pedagogos na Região Metropolitana de Campinas e tem um reconhecido e elogiado trabalho na área da educação infantil de Americana.

VANDA DOS SANTOS MUNHOZ

Nascida na cidade de Pradópolis/SP, casada com o Pastor José Cláudio Munhos. Atualmente, o casal pastoreia a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Americana – Ministério do Belém. Líder da União das Senhoras das Assembleias de Deus de Americana, Vanda realiza trabalho social na igreja e presta apoio psicológico para as mulheres. Conhecida como uma sábia conselheira, sempre disposta atender amorosamente a todos os que precisam.

VERA LUCIA GASQUE SALOMÃO REGATIERI

Nascida em Nova Guataporanga, estado de São Paulo, chegou em Americana em 1976. Há mais de 22 anos É moradora do Jardim Guanabara. Cuidando do lar, iniciou sua vida profissional como doméstica até o ano de 2003, ingressando desde então em movimentos políticos junto ao ex-deputado e atual Prefeito Chico Sardelli. Desde 2015, ingressou na Câmara Municipal de Americana exercendo a zeladoria da Câmara como líder de equipe até a data de hoje, tendo papel muito importante na manutenção poder legislativo municipal, espaço público de representação de todos os cidadãos americanenses.