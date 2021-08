Deve faltar água no São Vito; rompimento de subadutora

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana comunica o rompimento de uma subadutora na Estação de Tratamento de Água (ETA) nesta quinta-feira (19). A subadutora, que abastece a região do São Vito, está em local de difícil acesso, sendo o processo de manutenção mais detalhado, segundo a autarquia.

O departamento técnico e de manutenção do DAE já trabalha no local para resolver o problema com a maior brevidade possível.

Poderá haver desabastecimento na parte alta da região do bairro São Vito.