Deve faltar água na região da Vila Dainese, Ipiranga e Jd Brasil

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) informa que nesta sexta-feira (17), poderá haver deficiência no abastecimento de água na região dos bairros Vila Dainese e Jardim Ipiranga, devido ao rompimento da tubulação de ligação da bomba que envia água para o Reservatório 02 (Centro).

Poderá haver também falta de água na parte alta do Jardim Brasil, por conta de problemas apresentados no sistema de partida das bombas que enviam água. A equipe do DAE já esteve no local e concluiu a manutenção.

Ainda na manhã desta sexta-feira, apresentaram problemas os acoplamentos das bombas que mandam água para os reservatórios elevados do R07 e R11. Todos esses serviços de recuperação estão em andamento.