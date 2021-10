“Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo” estreia 11/11 nos cinemas

Primeiro filme cristão a estrear nos cinemas brasileiros em 2021, o longa “Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo” é o quarto capítulo da franquia de sucesso estrelada por David A. R. White. Com três títulos já lançados – “Deus Não Está Morto (2014)”, “Deus Não Está Morto 2 (2016)” e “Deus Não Está Morto – Uma Luz na Escuridão (2018)”, o longa tem estreia marcada para o dia 11 de novembro.

Com o título original “God’s Not Dead: We the People”, o filme chega ao Brasil com distribuição da California Filmes em parceria com a 360WayUp. Com David A. R. White de volta ao papel do reverendo Dave, o longa conta a luta de um grupo de famílias cristãs que optaram por educar os filhos em casa depois que um funcionário do governo americano alega que as crianças não estão recebendo uma educação adequada.

Acusados de doutrinar os filhos através da Bíblia, as famílias recebem o apoio de Dave e são convidadas para irem a Washington, diante da Corte, para determinar o futuro da educação pelos próximos anos.

Além de White, “Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo” conta com outros nomes de peso no elenco, como a cantora vencedora do Grammy e do Dove Awards, Francesca Battistelli; o ator William Forsythe, famoso por interpretar personagens durões na década de 80; o italiano Antonio Sabàto Jr., que já contracenou com a brasileira Sonia Braga; e o ator Isaiah Washington, lembrado até hoje por ter interpretado o doutor Preston Burke, na série “Grey’s Anatomy”, e o chanceler Thelonius, na série “The 100”.

“Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo” é dirigido por Vance Null, que foi coprodutor do terceiro longa da franquia, e tem roteiro escrito por Tommy Blaze, que também assina o texto de outras produções cristãs, como a comédia “Por Que Eu, Senhor?” e o drama “Questão de Escolha”, ambos com David A. R. White no elenco.

A Califórnia Filmes é uma empresa independente que atua há 30 anos no mercado internacional distribuindo filmes em todas as plataformas disponíveis: cinema, vídeo doméstico, vídeo sob demanda, canais lineares, entre outras. Trazendo conteúdos de todo o mundo, a distribuidora está sempre presente nos principais festivais e feiras de cinema procurando pelos melhores projetos e filmes mais promissores.

Com seis anos de jornada, a 360WayUp atua no mercado audiovisual com foco na temática cristã e já participou de grandes projetos que chegaram ao cinema. Além da franquia “Deus Não Está Morto”, a empresa fundada por Ygor Siqueira, um grande entusiasta da sétima arte, já alcançou milhares de vidas com os sucessos “Você Acredita? (2015)”, “Quarto de Guerra (2015)”, “Milagres do Paraíso (2016)”, “A Cabana (2017)”, a animação “A Estrela de Belém (2017)”, “Extraordinário (2017)”, “Eu Só Posso Imaginar (2018”), “Superação – O Milagre da Fé (2019)”, “Mais que Vencedores (2019)”, “40 Dias – O Milagre da Vida (2020)” e “Enquanto Estivermos Juntos (2020)”.

Direção: Vance Null

Elenco: David A.R. White, William Forsythe, Isaiah Washington, Antonio Sabato Jr.

Gênero: Drama, Família

País: EUA

Ano: 2021

Duração: 110 min