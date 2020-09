Deu um soco na boca da mulher e foi em cana

Um homem que deu um soco na boca da mulher detido por homens da Polícia Militar e acabou preso por violência doméstica, resistência e desobediência em Americana. A agressão à namorada aconteceu na tarde deste feriado de 7 de setembro no Jardim dos Lírios.

Equipe da PM foi acionada via Copom por volta das 16h para ir à rua Juriti. No local, foi feito contato com o autor J.S.S.F. Ele disse que, após discutir com sua namorada, deu um soco no rosto dela.

Em contato com a vítima, T.M. informou que seu marido ingeriu bebida alcoólica, e que durante a discussão foi agredida no rosto.

Durante o atendimento da ocorrência, foi necessário o uso de força moderada para conter e conduzir o autor até o CPJ, onde o Delegado de plantão determinou sua prisão pelo crime de lesão corporal, violência doméstica e resistência.