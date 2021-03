Deu fuga na Blazer, tava sem carta mas saiu livre

Um homem que deu fuga com uma picape GM Blazer acabou sendo detido (cana) em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste no começo da noite desta quarta-feira. Ele foi liberado depois dos procedimentos de praxe. A apreensão foi no Conjunto Roberto Romano e a perseguição se deu por volta das 18:15 na rua Inácia Pinto de Campo, Bloco 1020.

A equipe tática fazia patrulha no bairro Rochelle, quando foi visualizada no contra fluxo uma picape Blazer ano 2003 6 cilindros com emplacamento do município de São Paulo. O condutor seria um homem bastante conhecido nos meios policiais por vários artigos criminais (porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, roubo e desacato).

Foram acionados os dispositivos sonoros e luminosos – todos ignorados pelo condutor E., 36. Logo foi dado início ao acompanhamento por diversas ruas dos bairros Rochelle e Romano quando então o veículo foi interceptado.

Por haver grande número de pessoas que compareceram no local da abordagem foi solicitado apoio das demais viaturas da GM que fizeram a segurança do perímetro para busca veicular e do indivíduo onde nada de ilícito foi localizado. E. disse que ignorou a ordem de parada por não possuir CNH bem como a documentação veicular estar atrasada.

Depois de todos os fatos apresentados no plantão policial onde foi elaborado boletim de ocorrência sobre crime de trânsito conforme Art° 311 direção perigosa ficou o veículo apreendido sendo o condutor liberado.