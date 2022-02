Governo autoriza Detran integrado ao Poupatempo em Nova Odessa

O Governador João Doria anunciou neste sábado (19) a implantação de novos postos do Detran.SP integrados ao Poupatempo nas cidades de Nova Odessa e Tambaú, localizadas na região de Campinas. As unidades contarão com modelos de atendimento modernos, beneficiando cerca de 80 mil habitantes na região.

“Os novos postos do Poupatempo para Nova Odessa e Tambaú serão referências de excelência e mais cidadania para os moradores dessas cidades e entorno. Modernos, ágeis e digitais, as unidades agregam praticidade para a vida da população, que pode resolver diversas demandas em um só lugar”, destacou o Governador João Doria

Cada nova unidade contará com investimento de R$ 130 mil pelo Estado, com capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia.

“É certo que a parceria entre Detran.SP e Poupatempo proporciona mais comodidade e facilidade às pessoas. E, com as novas unidades em Nova Odessa e Tambaú, os cidadãos terão acesso a diversas opções, com serviços integrados em um único local”, diz Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

“Além de ampliar a oferta de serviços digitais, temos o compromisso de manter a qualidade dos atendimentos presenciais, que é nossa marca registrada. Por isso, o novo posto para a região foi planejado para funcionar em formato mais moderno e inteligente”, afirma André Arruda, presidente da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo.

Imagem ilustrativa