Detran leiloa mais de mil veículos em Campinas

Campinas, 14 de dezembro de 2020 – O Detran.SP realiza nestas terça-feira (15) e quarta-feira (16), leilão online de veículos apreendidos por questões administrativas (falta de licenciamento, CNH vencida, apreensão por alcoolemia, entre outros) na cidade de Campinas. O certame vai colocar à venda 1024 veículos, desafogando o pátio da região. Em todo o Estado de São Paulo já foram realizados 76 leilões este ano.

Os leilões podem ser realizados por diferentes empresas e em várias datas, até que os pátios sejam desafogados. Os eventos são feitos em três modalidades: Veículos com direito à documentação (que têm condições de circular normalmente); Veículos em fim de vida útil (para reaproveitamento de peças) e Veículos em fim de vida útil (para destruição – sucata).

Os interessados podem visitar os pátios antes dos leilões para verificar as condições dos veículos, porém há necessidade de agendamento em função da pandemia de Covid-19.

As inscrições para participação devem ser feitas pelos sites dos leiloeiros, cujos endereços podem ser encontrados na página de leilões do portal do Detran www.detran.sp.gov.br. A empresa solicitará todos os documentos necessários e enviará uma senha ao cidadão para sua participação. O comprador só deve efetuar a transferência do veículo para o seu nome, emitindo o novo documento, nos casos de veículos que possam voltar a circular.

Data do leilão: 15 e 16 de dezembro de 2020

Endereço do pátio para visita: Rua Dr. Salles de Oliveira, 1028, Vila Industrial – Campinas

Cuidados necessários para participar:

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos de pregões. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o link www.detran.sp.gov.br, onde está publicado o edital do leilão. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro, dados dos veículos, endereço e horário de visitação aos pátios, que pode ser feito antes do leilão para checar as condições dos veículos.

É importante ficar atento à existências de sites falsos, que não constam da relação no site do Detran SP e trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Empresas que estiverem executando leilões ilegais usando o nome do Detran.SP para pregões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP, no site www.detran.sp.gov.br.