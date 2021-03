Quatro detidos na festa clandestina em Santa Bárbara

Quatro pessoas acabaram detidas pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na madrugada deste sábado em uma festa clandestina. A ação da GM foi por volta das 1h30 na rua Hermelindo Batista em uma região de chácaras que fica próxima cemitério dos Lírios.

Após receber denúncia via Cicomm que trazia que no local ocorria uma festa contrariando as normas estabelecidas de prevenção a Covid 19. decreto estadual 65t45/20, os GMs foram ao local. Lá encontraram dezenas de jovens aglomerados fazendo consumo de bebida alcoólica e sem uso de máscara ou qualquer outra medida de prevenção.

O responsável pelo evento N.R.R., 27, relatou que alugou a chácara por R$ 650 E cobrava dos frequentadores R$ 20 dos homens e mulheres era free. O evento foi encerrado de imediato e os responsáveis foram conduzidos à delegacia para registro dos fatos.

Foram apreendidos R$ 691 de posse de C.A.M., 25, responsável por cobrar a entrada dos frequentadores no evento, 1 frasco com aproximadamente 400ml de líquido aparentado ser droga ilícita que foi deixado no local. Ninguém assumiu a propriedade do mesmo.

foram aplicadas as medidas à admistrativas cabíveis.



Conduzidos à delegacia

N.R.R responsável pelo evento

C.A.M responsável pela portaria

L.M.S responsável pelo som

T.M.N. garota que participava do evento.

No plantão foi elaborado TCO de crime contra incolumidade pública.