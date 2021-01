Detidos com drogas no carro roubado

Dois homens foram detidos com um carro roubado e drogas dentro do mesmo na madrugada deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. O caso de receptação, tráfico e associação para o tráfico foi por volta da 1h40 na rua Camilo Augusto de Campos, Jd. América.

A polícia fazia patrulhamento e a equipe deparou-se com T.A.S. e C.R.S.S. descendo de um veículo VW/Gol e embarcando em um Ford/Fiesta de cor preta. Os dois logo foram abordados. Após a realização da abordagem, foi constatado que o Fiesta era produto de furto no dia anterior (15/01/2021).

Em revista no Gol foram localizados um notebook, relógios, jóias, R$408,15, sete pedras de crack e uma porção de maconha. Posteriormente ambos assumiram que efetuaram o furto do veículo bem como dos produtos encontrados no carro na rua do Café, Jd. Pérola, também Santa Bárbara.

Diante dos fatos os homens foram apresentados no Plantão Policial, onde permaneceram presos. Os proprietários reconheceram todos os objetos recuperados.