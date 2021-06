Detido por suspeita de embriaguez ao volante

Um homem foi detido na madrugada desta sexta-feira em Americana suspeito de embriaguez ao volante. C., 24, foi atendido depois de um acidente de carro por volta das 4h20 na rua dos Colibris, região da Cidade Jardim.

A equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) fazia patrulhamento na região e se deparou com um acidente trânsito envolvendo um militar do Exército que conduzia o veículo de placas GDN 5594 de Campinas colidindo no veículo de placas CEG 9545 de Americana. “Ao pararmos para averiguar foi notado que o sargento estava com odor etílico. Indagado, C. informou que teria consumido bebida alcoólica”, reportaram os GMs.

Os guardas também contaram que o sargento ‘alterou-se com a equipe’ tendo sido então detido e informado seus superiores sobre os fatos. Ao final, ele, o veículo e armamento que ele trazia consigo foram apresentados na CPJ- Delegacia de Plantão.