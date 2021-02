Detido na eleição, radialista comemora fim da punibilidade

Detido no dia da eleição do ano passado por boca de urna, o radialista Rubens Cunha comemorou a extinção de punibilidade e arquivamento do processo pela justiça eleitoral de Santa Bárbara d’Oeste. A sentença saiu na semana passada e liberou Cunha, detido na EE José Gabriel de Oliveira.

A defesa apontou que ele era fiscal do PSD e negou ter incorrido em crime, mas a polícia e a Justiça Eleitoral foram acionados para atendimento da ocorrência, na qual foi elaborado um Termo Circunstanciado. O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela extinção de punibilidade face a quitação da obrigação assumida em transação penal. A sentença foi publicada hoje pelo juiz eleitoral Marshal Rodrigues Gonçalves.