Detido no Frezarin por feminicídio tentado

Um homem foi detido por tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O ataque foi por volta das 13h45 na rua Trinta e um de Março, bairro Frezarrin.

A equipe da polícia foi solicitada para atendimento de ocorrência e a localização de um procurado pela justiça pelo crime de tentativa de feminicídio contra sua ex-mulher. No local o autor M. A. F. tentou fugir dos policiais pela mata, sendo acompanhado e detido.

Realizada abordagem e busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, em consulta via COPOM não constou estar procurado. Diante dos fatos, M.A.F. foi conduzido juntamente com a solicitante até a DDM, após trabalhos cartorários as partes foram liberadas.