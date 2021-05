Vovó detida no banco tentando dar balão em outra vovó

Uma mulher de 62 anos foi detida na tarde dessa terça-feira (4) pela Gama (Guarda Municipal de Americana) acusada de tentar dar um golpe em outra senhora, esta de 67 anos. A vovó acusada foi localizada com a vítima na Avenida Dr. Antônio Lobo, centro de Americana. A guarda recebeu denúncia de que a golpista tentava sacar dinheiro da idosa em um banco da rua Doze de Novembro.

Com as informações, por volta das 15:30hrs a equipe do Subinspetor Cauê e Guarda Civil A. Rodrigues localizou uma mulher de 62 anos em um salão de beleza na Av. Dr. Antônio Lobo com uma idosa de 67 anos. Questionada, a acusada disse aos agentes que cuidava da idosa e que não recebia nada em troca, pois teria uma ONG na rua Matogrosso onde a idosa estaria vivendo. A vítima parecia não estar conseguindo formular as ideias.

Foi localizada com a acusada uma bolsa com vários documentos e cartões bancários, inclusive de seu esposo, falecido a dois meses. Na agência bancária, de onde veio a denuncia, foi constatado que foram realizadas varias transações da conta da vítima e, por conta disso, foi efetuado o bloqueio da conta. As duas voltaram esta terça ao banco na tentativa de abrir uma conta em nome do esposo falecido da vítima, pois queria sacar uma quantia em dinheiro que consta na previdência do mesmo.

Além disso, foi apurado que a acusada estaria recebendo os alugueis de um imóvel que a idosa possui no bairro Jaguari. Diante dos fatos, elas foram conduzidas a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a Delegada de Plantão indiciou a mulher por apropriação de bens, sendo liberada posteriormente.

A vítima, por não possuir familiares próximos, foi encaminhada a Assistência Social do Município.