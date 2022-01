Detida com 1 pedra de crack e R$ 32

Uma mulher foi detida por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste com uma pedra de crack, R$ 32 em dinheiro e mais 3 pipetas de cocaína. A ação dos GMs foi na tarde deste sábado, por volta das 17h15 na av. Rafard, bairro São Joaquim.

A equipe tática fazia patrulhamento preventivo em ponto do bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas e se deparou com uma mulher abaixada entre arbustos e um homem próximo em uma bicicleta. Com aproximação da equipe o rapaz deixou o local, sendo abordada a moça, identificada como J.C.P.C., 32. Ela trazia na mão uma pedra de crack, e entregou aos GMs R$ 32 e 3 pipetas de cocaína .

Solicitado apoio da VTR 10 onde a GMF Rafaela realizou a busca pessoal na detida e nada de ilícito foi localizado.

Feita varredura no local onde a parte estava abaixada, foi localizada uma embalagem plástica contendo em seu interior 14 porções de maconha, 9 pipetas de cocaína e 6 tubetes com crack idênticos a que a mesma portava. Indagada J informou estar traficando devido estar passando por dificuldades financeira.

Foi dada voz de prisão a J. e apresentada junto ao plantão policial onde os fatos foram narrados para autoridade policial que ratificou a voz de prisão em flagrante por infringir o artigo 33 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas), permanecendo a disposição da justiça.