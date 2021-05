Destacados os 13 anos de atuação do Samu em Sumaré

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Sumaré foi homenageado pela Câmara Municipal durante a sessão ocorrida na semana passada. Autor da moção de congratulação e aplauso, o vereador Silvio Coltro destacou a competência e a bravura dos 80 profissionais que atuam no serviço. A moção foi aprovada por unanimidade, com 20 votos a favor.

O documento lembra que a unidade do Samu em Sumaré foi inaugurada no dia 23 de janeiro de 2008, na Rua Sergipe, 266, no bairro Jardim Nova Veneza. “Ao longo desses anos, o Samu vem prestando um serviço de excelência em nosso município, com profissionais treinados e altamente capacitados, cumprindo seu digno e admirável papel de salvar vidas”, destaca Silvio Coltro.

“Em ocorrências mais graves, o Samu chega a contar com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Todos os treinamentos são realizados com total concentração e comprometimento, visando assegurar a máxima eficácia dos procedimentos operacionais”, acrescenta o vereador.

Atualmente o Samu de Sumaré conta com 80 funcionários, entre condutores socorristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos emergencistas e profissionais responsáveis pela higiene. As equipes têm à disposição cinco ambulâncias, sendo quatro de suporte básico de vida, tripulada pelo condutor e um técnico ou auxiliar, e uma UTI móvel, tripulada pelo condutor, um médico e um enfermeiro.

A gerência e a coordenação dos trabalhos do Samu Sumaré estão sob a responsabilidade de Ailton Andrade (gerente) e Rafael Silvério (coordenador).

“Um exemplo da grandeza deste trabalho é o caso do menino Samuel, que no dia 27 de abril de 2020 sofreu um grave acidente em sua residência, um traumatismo quase irreversível. Na ocasião, ele tinha apenas 2 anos de idade. Hoje, graças ao excelente trabalho dos profissionais do Samu naquele atendimento, ele está se recuperando muito bem, o que tem proporcionado à sua família profundos sentimentos de felicidade e gratidão”, lembra o parlamentar.

Silvio Coltro destaca que, diante do atual cenário da pandemia de Covid-19, a rotina do Samu sofreu mudanças significativas. No 1º trimestre de 2019, o serviço registrou 2.767 ocorrências. No mesmo período de 2020, foram registradas 3.594. Já nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, foi registrado um total de 4.034 ocorrências, o que significa um aumento de aproximadamente 45% em comparação ao mesmo período no ano de 2019.

Atendimento

O Samu é um serviço brasileiro de atendimento pré-hospitalar criado em 2004 que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após a ocorrência de alguma situação de urgência ou emergência que possa causar sofrimento, sequelas ou até mesmo morte.

O serviço é oferecido gratuitamente à população, funcionando 24 horas por dia, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado por telefone pelo número 192 e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. Os atendimentos são realizados em qualquer lugar, seja em residências, locais de trabalho ou vias públicas.