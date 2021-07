Desmanche em galpão no Ipiranga. Três presos

Três homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (30) em um desmanche clandestino de veículos no Jardim Ipiranga em Americana. A equipe da Rocam- Ronda Ostensiva recebeu informações sobre um galpão no bairro onde funcionava o desmanche e foram até a Rua Ibirapuera e contou com o apoio de motocicletas da Polícia Militar de Americana.

Os agentes de segurança flagraram 3 homens desmanchando veículos que seriam produtos de furto nas cidades de Americana e Piracicaba. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Questionados sobre os veículos, os suspeitos afirmaram que os mesmos já estavam no local e que apenas receberiam o valor de R$150 para desmontar e separar as peças.

Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão com base Art.180 e foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária de Americana onde o registro da ocorrência de natureza “receptação e desmanche de veículos furtados” está em andamento.