Deslizamento em residencial causa alerta e retirada de moradores

Um deslizamento de talude no Residencial Jardim dos Lírios, em Americana, causou alerta e os moradores foram retirados do local. A Defesa Civil esteve no local, interditou o ponto do escorregamento.

De acordo com um dos engenheiros da empresa responsável pelo empreendimento, o deslizamento não atingiu a fundação do prédio e não existe risco. O engenheiro explicou que foi um escorregamento do talude de grama. O solo teria sido saturado de forma mais intensa e em algum ponto que pudesse existir uma fissura ou algum princípio de rachadura, acabou cedendo.

O empreendimento do Minha Casa Minha Vida foi entregue pela prefeitura de Americana no início de março. São 300 apartamentos no local e as empresas responsáveis são a Múltipla Construtora e Labutare Construtora.

Os moradores foram acomodados em um hotel custeado pela empresa responsável pelo empreendimento e o consultor de solo estará no local nesta segunda-feira.