Deslizamento em Petrópolis deixa ao menos 38 mortos

A chuva intensa que atingiu a cidade de Petrópolis (RJ) nesta terça-feira deixou pelo menos 38 mortos, além de 80 casas atingidas. De acordo com as autoridades locais, choveu, em 6 horas, o que estaria previsto para chover em um mês. Em diversos pontos, o corpo de bombeiros ainda não conseguiu ter acesso.

A barreira que caiu, atingindo as casas, está localizada no Morro da Oficina. Outras regiões também foram atingidas, como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga.

“Estamos passando por uma situação de extrema gravidade, e direcionamos todos os esforços para garantir o socorro da população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

“Orientamos a população que ao sinal de qualquer instabilidade nas áreas em que residem, que procure o ponto de apoio e nos acionem”, destacou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

As cenas da tragédia registradas por moradores mostram um cenário de horror. Carros amontoados e muita lama. Mais chuva está prevista para estar quarta-feira no mesmo local. Pelo menos 400 militares estão envolvidos nas buscas.