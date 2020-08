MRV fecha parceria com a Cohab

A MRV, plataforma de soluções habitacionais líder da América Latina, mantendo seu propósito de realizar o sonho da casa própria, fechou uma parceria com a Companhia de Habitação Popular de Campinas (Cohab-Campinas) que permitirá que muitas famílias dentro do Cadastro de Interessados em Moradia, da Cohab Campinas, sejam beneficiadas com condições especiais para compra do seu primeiro apartamento. Os cadastrados poderão terão acesso a ofertas em 500 unidades habitacionais da MRV na região, com ITBI gratuito como condição especial e, que se encaixam dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Com unidades a partir de 155 mil reais, o cliente cadastrado poderá buscar pelas opções que mais se encaixem às suas necessidades e anseios de forma completamente remota. Através da Plataforma Digital da MRV, o consumidor poderá ter acesso às informações sobre as unidades de apartamento e realizar a jornada de compra de um apartamento sem sair de casa. A plataforma permite que seja realizada desde a escolha do condomínio e da unidade, passando pelo envio da documentação, simulação e análise de crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital, apoiado por um time de corretores. Esta jornada pode ser feita através do site mrv.com.br e, ou pelo número de WhatsApp (31) 9900-9000. Para aqueles que preferirem fazer o processo pessoalmente, o plantão de vendas estará preparado para recebe-los de forma segura, com todas as medidas de precaução que o momento requer, na Avenida João Batista Morato do Canto, número 1.020, no Bairro Parque Industrial.

“O que torna essa parceria tão especial é essa gestão que tem se esforçado muito para criar condições para que as pessoas cadastradas realizem o sonho da casa própria. Trazer uma empresa como a MRV para nosso lado, demonstra que estamos no caminho certo. Com certeza a MRV é uma das construtoras mais sonhadas pelo nosso público, e ter a certeza que o cadastrado Cohab que cumpre os requisitos básicos de aprovação na CEF, conseguirá receber as chaves de um imóvel MRV”, Eduardo Nasser – gerente comercial e de novos negócios da Cohab Campinas

Para a MRV, está é uma ótima oportunidade para aproximar das pessoas a realização do sonho da casa própria. “A casa nunca foi tão importante na vida das pessoas, por isso abrir esta parceria com a Cohab nos deixa felizes em saber, que conseguiremos realizar o sonho de mais pessoas, ajudando a diminuir o déficit habitacional do município”, conta Daniel Frutuoso Ferreira, diretor de vendas & crédito da MRV | Regional Campinas.

“A Cohab tem se empenhado em aplicar suas receitas, bem como a receita gerada por parcerias como a que fechou com MRV, em prol de moradia social digna aos moradores de Campinas.”, afirma Antônio Abreu de Lucena Filho – Diretor Comercial Administrativo e Financeiro da Cohab Campinas.