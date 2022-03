Desenvolvimento Econômico lança site oficial

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana lançou um site oficial como ferramenta para disponibilizar informações sobre a cidade para potenciais empreendedores interessados em investir no município.

“O portal do Desenvolvimento Econômico é um projeto que a gente tinha desde o ano passado, e a ideia é centralizar todos os assuntos da pasta em um mesmo local. Isso facilita a busca e acompanhamento da população de tudo que vem sendo desenvolvido na nossa cidade. Com isso, conseguimos atender os empreendedores, os trabalhadores informais, as pessoas que querem abrir o próprio negócio, as pessoas que estão procurando emprego, tido dentro do mesmo portal”, enfatiza o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Na página, podem ser encontrados dados como a história da cidade, índices sociodemográficos, infraestrutura, rede municipal de ensino, segurança, habitação, arte, cultura e lazer e rede pública de saúde.

O empresário encontra, também, informações sobre os serviços oferecidos pelo PAT, Banco do Povo, Sebrae, Cuca e emissão de licenças.

O site pode ser acessado pelo endereço www.desenvolvimento.americana.sp.gov.br .