Santa Bárbara d’Oeste tem emprego. O Desenvolve S.Bárbara oferece 92 vagas de emprego. São diversas opções com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio e cursos específicos. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o atendimento é feito apenas por telefone/WhatsApp (19) 3499-1015 e por e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Vagas para alfabetizado:

Aplicador de insulfilm, Armador, Carpinteiro, Confeiteira, Desenhista/ projetista mecânico, Gesseiro, Marceneiro, Operador (a) de corte e solda (plásticos), Pedreiro, Serralheiro esquadria alumínio.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Cortador, Costureira (o) de embalagens, Encanador, Encarregado de instalações.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Auxiliar de limpeza, Cozinheira (o), Encarregado (a) de loja, Encarregado de montagem de estruturas metálicas, Motorista/Motoboy, Operador de produção, Operador de trefila.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de qualidade: curso de qualidade, Eletricista: curso de NR10, Motorista carreteiro: curso de MOPP, Programador de torno CNC: curso na área, Técnico em mecatrônica: curso técnico na área ou engenharia mecatrônica, Técnico mecânico/ Mecânico CNC: curso de técnico em mecânica ou mecatrônica.