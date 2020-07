Desenvolve S.Bárbara oferece 81 vagas de emprego

O Desenvolve S.Bárbara disponibiliza 81 vagas de emprego a partir da segunda-feira (20). O atendimento aos interessados é realizado via telefone, WhatsApp e e-mail, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio e cursos específicos.

O telefone e WhatsApp do Desenvolve S.Bárbara é o (19) 3499-1015 e o e-mail [email protected]. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador, Controlador de acesso, Empregada doméstica, Gesseiro, Marceneiro, Motorista carreteiro rodoviário, Padeiro, Pedreiro, Revisor de tecido, Serralheiro esquadria alumínio.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Assistente administrativo, Assistente de obras, Encanador predial/industrial, Montador de estruturas metálicas, Telhadista.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Cozinheiro (a), Montador de móveis, Operador de manufatura (fundição), Orçamentista, Padeiro, Serralheiro, Vendedor (a) especialista, Vendedor (a) externo, Vendedora interna.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de contabilidade: curso de contabilidade, Auxiliar de qualidade: curso técnico em qualidade, Desenhista mecânico: curso de solidworks, Leitura e interpretação de desenhos e técnico em engenharia, Montador de acessórios automotivos, Oficial de manutenção técnica: curso de eletricista, Operador (a) de pá carregadeira: curso de pá carregadeira, Operador logístico: curso de empilhadeira, Sistema SAP e pacote Office, Serralheiro: curso de solda ou caldeireiro, Técnico (a) agrícola: curso técnico agrícola, Vigilante condutor de veículo emergência: curso de vigilante e curso de condutor de veículo de emergência.