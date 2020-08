Desenvolve S.Bárbara oferece 77 vagas de emprego

Estão disponíveis 77 vagas de emprego nesta semana no Desenvolve S.Bárbara. O atendimento segue remoto pelo telefone/WhatsApp (19) 3499-1015 e também por e-mail [email protected]. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

São diversas oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos e pessoas com deficiência – todos com carteira assinada.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. É preciso informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira:

Vagas para alfabetizado:

Acabador, Ajudante de obras, Camareira, Cozinheira (o), Gesseiro, Marceneiro, Motorista carreteiro rodoviário, Padeiro (a), Pedreiro, Serralheiro esquadria alumínio, Tecelão (ã).

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Cortador, Encanador predial/ industrial, Revisor de tecido, Telhadista.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Desenhista de arte final, Encarregado (a) de loja, Encarregado de produção (confecção), Enfestador de tecidos, Gerente de vendas, Mestre de obras, Operador de acabamento, Orçamentista, Serralheiro, Vendedora.

Vagas que exigem cursos:

Açougueiro (a) (chefe): curso de corte e manipulação de carnes, Jardineiro: curso de jardinagem, Montador de acessórios automotivos: curso de mecânico automotivo, Oficial de manutenção técnica: curso de eletricista, Operador (a) de pá carregadeira: curso de pá carregadeira, Torneiro de produção: curso de programador CNC.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Atendente, Auxiliar de produção (área química).