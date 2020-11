A partir de segunda-feira (30) o Desenvolve S.Bárbara oferece 225 vagas de emprego com carteira assinada. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação e podem ser encerradas sem aviso prévio.

O atendimento é realizado via telefone, WhatsApp, e-mail ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O telefone e WhatsApp do Desenvolve S.Bárbara é o (19) 3499-1015 e o e-mail [email protected]. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Sobre o funcionamento dos demais setores do Desenvolve S.Bárbara, o Sebrae Aqui, Banco do Povo, Sala do Empreendedor, Cativ (Cadastro de Atividades), Tributação e Dívida Ativa estão atendendo presencialmente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, mediante agendamento prévio pelo telefone (19) 3499.1000.

O espaço, que reúne diversos serviços em um único local para facilitar o atendimento ao trabalhador, empreendedor e cidadão, está localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela a Avenida Santa Bárbara), no Jardim Mollon.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante geral, Atendente de restaurante, Auxiliar operadora de máquina, Balconista de açougue, Caldeireiro (a), Caldeirista, Carpinteiro, Caseiro (casal), Contramestre, Costureira (o), Depiladora, Empregada doméstica, Encanador, Fresador, Manicure/ pedicure, Marceneiro pleno/Sênior, Meio oficial marceneiro, Motorista carreteiro rodoviário, Motorista Truck, Operador de forno industrial, Pedreiro, Pintor (a) de autos, Serrador (a) de mármore, Serralheiro, Soldador (a) Tecelão (ã) de fitas, Torneiro convencional, Tratador de animais.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar instalador, Açougueiro desossador, Açougueiro Jr, Auxiliar de Sushiman, Auxiliar de acabamento, Cozinheiro, Garçom/ Garçonete, Mecânico de autos, Montador de móveis, Operador de máquina sopradora, Serviços gerais, Sushiman, Tecelão, Técnico em ar Condicionado, Vendedor externo, Vigia.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de Urdidor, Assistente administrativo, Assistente de Contramestre, Auxiliar de montagem, Barman, Caldeireiro (a) Sr., Consultor (a) técnico, Contramestre, Cozinheiro, Designer gráfico, Garçom, Instalador, Líder de açougue, Líder de produção, Mecânico de máquinas pesadas, Medidor técnico, Operador de Sanforizadeira, Operadora de caixa, Orçamentista, Padeiro (a), Vendedor (a) interno e externo.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de logística: curso técnico em logística, Corretor (a) de imóveis: curso na área com CRECI, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista (autônomo): curso de elétrica, NR10 e mecatrônica, Eletricista montador: curso técnico em automação, Fresador (a): curso na área, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânica e NR11, Motorista de carreta: curso MOPP, Oficial de manutenção: curso de NR10, elétrica ou eletrônica, Operador (a) centro de usinagem/fresa CNC: curso na área, Operador (a) de dobradeira: curso técnico de leitura e interpretação de desenho mecânico, Operador (a) e programador (a) de Centro de usinagem: curso na área, Operador (a) e programador de CNC: curso na área, Operador de pá carregadeira: curso de pá carregadeira, Operador e programador de torno e centro de usinagem CNC: curso na área, Preparador e operador de torno CNC: curso na área, Programação de CNC: curso na área de CNC, Retificador: curso na área, Serralheiro: curso de solda MIG e MAG, Técnico de laboratório: curso técnico de análises clínicas ou biomedicina, Técnico de informática: curso técnico de informática, Torneiro CNC: curso na área, Torneiro de produção:curso na área mecânica ou usinagem, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de análises clínicas, Assistente de qualidade, Coordenador (a) de laboratório, Estagiário (a) em programação de DELPHI, Supervisora administrativa.