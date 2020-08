Desenvolve S.Bárbara oferece 161 vagas de emprego

O Desenvolve S.Bárbara disponibiliza 161 vagas de emprego a partir de segunda-feira (17). O atendimento aos interessados é realizado via telefone, WhatsApp e e-mail, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência.

O telefone e WhatsApp do Desenvolve S.Bárbara é o (19) 3499-1015 e o e-mail [email protected]. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador, Auxiliar de expedição, Gesseiro, Marceneiro, Meio oficial marceneiro, Motorista truck, Padeiro, Pedreiro, Serralheiro esquadria alumínio.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de limpeza, Cortador, Costureira (o), Operador de dobradeira, Telhadista

Vagas para ensino médio (2º grau):

Auxiliar de marketing/ Mídia digital, Desenhista de arte final, Encarregado (a) de loja, Motorista, Serralheiro, Serviços externos, Soldador.

Vagas que exigem cursos:

Açougueiro (a) (chefe): curso de corte e manipulação de carnes, Operador (a) de pá carregadeira: curso de pá carregadeira, Tosador (a): curso e banho e tosa.

Vagas para graduação:

Analista de comunicação.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar de produção (área química): deverá possuir curso técnico em química.