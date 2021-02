Desenvolve S.Bárbara oferece 146 vagas de emprego

Estão disponíveis 146 vagas de emprego com carteira assinada no Desenvolve S.Bárbara. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência podem ser encerradas sem aviso prévio.

O atendimento é realizado via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015, e-mail [email protected] ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármore, Ajudante de instalador de vidros, Ajudante de tapeceiro, Ajudante geral, Cromador, Desenhista projetista, Esmerilhador, Fresador, Líder de produção, Marceneiro, Marceneiro pleno/ Sênior, Meio oficial marceneiro, Motorista carreteiro, Motorista carreteiro (safrista), Operador de centro de usinagem, Operador de CNC, Operador de dobradeira, Operador de torno CNC/Mecânico, Operador/ programador de torno CNC, Padeiro (a), Pedreiro, Recepcionista, Revisor, Tecelão (ã), Técnico mecânico.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de motorista, Contramestre, Mecânico de autos, Operador de máquinas, Operador de router/corte a laser.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Armador, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de expedição, Auxiliar de instalador Auxiliar de produção, Auxiliar mecânico industrial, Carpinteiro, Líder de açougue, Mecânico automotivo, Mecânico de empilhadeiras, Medidor (a) técnico, Operador de centro de usinagem/ torneiro CNC, Operador de máquinas sopro/ injetora, Programador de torno CNC, Operador máquina turbo/ Jigger, Pedreiro, Representante comercial, Topógrafo (a), Torneiro mecânico, Vendedor (a) de eletro.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de soldador: curso de solda, Auxiliar de manutenção: curso de refrigeração, elétrica e/ou hidráulica, Contramestre: curso na ára mecânica, mecânico de pesadas: curso de mecânica, Oficial de manutenção: curso de Nr, eletrônica e afins, Operador de centro de usinagem: curso na área de usinagem Operador de centro de usinagem/torneiro CNC: curso na área, Operdor e programador de torno e centro de usinagem/CNC, Operadora de CNc: curso na área, Preparador de CNc: curso na área de usiangem, Preparador e operador de torno CNC: curso de torno CNC, Programador centro de usinagem: curso na área de usinagem, Programador de torno CNC: curso na área de CNC, Soldadora: curso de solda, Técnico (a) de enfermagem: curso técnico de enfermagem com Coren ativo, Técnico de aplicação de campo: curso técnico em mecânica e/ou eletrônica., Técnico em cabeamento: curso de elétrica, NR10 e NR35, Técnico em infraesttutura elétrica: curso de elétrica, NR10 e NR35 e informática, torneiro mecânico: curso na área, Tosador (a): curso de banho e tosa

Vagas para graduação:

Auxiliar fiscal, Estagiário (a) de Educação física, Estagiário (a) em programação de DELPHI, Farmacêutico (a), Supervisor (a) de Call Center.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Operador (a) de caixa