Desenvolve S.Bárbara abre 180 novas vagas de emprego

O Desenvolve S.Bárbara abriu nesta terça-feira (28) 180 vagas de emprego, sendo 100 delas para uma rede de supermercado. A nova loja está localizada na divisa entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana. Os interessados podem se candidatar via telefone, WhatsApp e e-mail, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Ao todo, as vagas podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e para pessoas com deficiência.

O telefone e WhatsApp do Desenvolve S.Bárbara é o (19) 3499-1015 e o e-mail [email protected]. É necessário informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador, Açougueiro, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Azulejista, Balconista de açougue, Balconista de frios, Balconista de padaria, Confeiteira (o), Empacotador (a), Empregada doméstica, Gesseiro, Marceneiro, Motorista carreteiro rodoviário, Padeiro, Pedreiro, Pintor, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor de tecido, Serralheiro esquadria alumínio.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Cortador, Encanador predial/ industrial, Repositor (a), Telhadista.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Auxiliar de marketing, Auxiliar financeiro, Auxiliar fiscal, Conferente, Encarregado (a) de loja, Encarregado de produção (confecção), Enfestador de tecidos, Fiscal de caixa, Fiscal de loja, Gerente, Líder de açougue, Líder de hortifrúti, Líder de mercearia, Líder de padaria, Mestre de obras, Operador (a) de caixa, Operador (a) de empilhadeira, Operador de acabamento, Orçamentista, Serralheiro, Serviços externos, Subgerente, Vendedor (a) especialista.

Vagas que exigem cursos:

Jardineiro: curso de jardinagem, Montador de acessórios automotivos: curso de mecânico automotivo, Oficial de manutenção técnica: curso de eletricista, Operador (a) de pá carregadeira: curso de pá carregadeira, Vigilante condutor de veículo emergência: curso de vigilante e curso de condutor de veículo de emergência.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Atendente