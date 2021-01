Desenvolve S.Bárbara 126 vagas disponíveis

O Desenvolve S.Bárbara conta com 126 vagas de emprego disponíveis com carteira assinada. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência e podem ser encerradas sem aviso prévio.

O atendimento é realizado via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015, e-mail [email protected] ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Açougueiro (a), Ajudante de instalador de vidros, Ajudante de padeiro, Ajudante de serralheria, Ajudante de tapeceiro, Ajudante geral de reciclagem,Auxiliar de açougue, Auxiliar de pintura industrial, Caldeireiro (a), Costureira, Costureira galoneirista, Fresador, Marceneiro pleno/ Sênior, Operador (a) de urdideira, Operador de torno CNC, Operador de dobradeira, Operador de máquina tripulada, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor (a) de autos, Servente de obras, Tecelão (ã), Torneiro convencional, Zelador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de Sushiman, Mecânico de autos, Montador, Montador de móveis, Operador de router/ corte a laser, Saladeira, Saladeira.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Armador, Atendente/ Recepcionista, Auxiliar técnico, Auxiliar de limpeza, Carpinteiro, Contramestre, Cozinheiro (a), Enfestador, Líder de açougue, Medidor (a) técnico, Operador de estamparia, Padeiro (a), Revisor, Vendedor técnico.

Vagas que exigem cursos:

Analista de PCP (usinagem): curso na área PCP, Assistente de qualidade: curso técnico em qualidade, Auxiliar de eletricista: curso de NR10, NR12 e eletricista, Auxiliar de manutenção: curso de refrigeração, elétrica e/ou hidráulica, Caldeirista: curso de caldeira, Controlador de acesso (porteiro): curso na área de segurança, Corretor (a) de imóveis: curso na área com CRECI, Estagiário técnico: curso técnico em mecatrônica, mecânica ou eletroeletrônica, Fresador(a): curso na área, Inspetor de qualidade: curso na área de qualidade, Mecânico de máquinas pesadas: curso de mecânica, Operador (a) e programador (a) de Centro de usinagem: curso na área, Operador (a) e programador de CNC: curso na área, Operador de CNC: curso na área, Preparador e operador de torno CNC: curso na área, Preparador e operador de torno CNC: curso na área, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, Programador de CNC: curso na área de CNC, Retificador: curso na área, Torneiro CNC: curso de torneiro mecânico.

Vagas para graduação:

Estagiário (a) de Educação física, Estagiário (a) em programação de DELPHI, Nutricionista, Supervisora administrativa.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Operador (a) de caixa.