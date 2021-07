Desemprego em alta na RMC. Veja índice por cidade

Das 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a metade registrou índices de desemprego acima dos 10% em maio de 2021, em relação à População Economicamente Ativa (PEA). O maior índice de desemprego foi registrado em Valinhos, cujos 18.071 desempregados representam 23,16% da PEA. Em seguida está Nova Odessa, com 16,44% (7.037 desempregados), Paulínia, com 14,97% (10.976), e Jaguariúna, com 14,6% (8.073).

Também registraram índice de desemprego acima de 10% os municípios de Santo Antônio de Posse (12,88%), Vinhedo (12,75%), Morungaba (12,65%), Campinas (12,23%), Itatiba (11,74%) e Americana (10,41%). O menor índice de desemprego em maio de 2021, na RMC, foi registrado em Engenheiro Coelho (0,68%), com 70 trabalhadores desocupados. A população da RMC, com base na estimativa do IBGE 2020, é de 3.304.338 habitantes, dos quais 2.098.223 representam a População Economicamente Ativa (874.581 empregos formais e 1.1001411 informais), de acordo com o CAGED. Desta PEA o desemprego atinge 10,59%, ou 222.231 trabalhadores. A análise foi realizada pelo economista e diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Laerte Martins.

A Região Metropolitana de Campinas registrou um saldo positivo de 4.919 vagas de trabalho com carteira assinada em maio de 2021, considerando as 36.380 admissões e o desligamento de 31.461. Apenas duas cidades da RMC tiveram saldos negativos na geração de empregos: Santo Antônio de Posse, com menos 86 postos de trabalho perdidos (190 admissões e 276 demissões), e Morungaba, com saldo negativo de 21 vagas, considerando as 132 contratações e os 153 desligamentos.

Em Campinas, em maio de 2021, o saldo positivo foi de 1.826 vagas considerando as 14.495 admissões e os 12.669 desligamentos. No acumulado de janeiro a maio de 2021, na RMC, o saldo é positivo com novas 30.885 vagas (196.277 admissões X 165.392 demissões). No acumulado de janeiro a maio de 2021, Campinas tem um saldo positivo de 9.337 vagas de trabalho com carteira assinada, que correspondem à diferença entre as 77.236 admissões e os 67899 desligamentos