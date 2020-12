Desde maio, preço da gasolina já subiu 15,46%

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,68% em novembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a outubro e voltou a aumentar em novembro, pelo sexto mês consecutivo, chegando a R$ 4,63 e acumulando uma alta de 15,46% em relação a maio.

Em novembro, conforme a ValeCard, as maiores altas do preço no país foram registradas no Amapá (5,37%) e na Bahia (5,09%). Por outro lado, o Amazonas foi o Estado onde ocorreu a maior queda no valor do combustível no período (-2,87%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 30 de novembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais, e Manaus, o mais baixo.

Preço médio por Estado (R$)

Estado Novembro Outubro Variação (R$) Variação (Percentual) AC 5,062 5,069 -0,0064 -0,13% AL 4,865 4,799 0,0655 1,36% AM 4,243 4,369 -0,1254 -2,87% AP 4,259 4,042 0,2170 5,37% BA 4,585 4,363 0,2219 5,09% CE 4,695 4,703 -0,0076 -0,16% DF 4,608 4,635 -0,0271 -0,58% ES 4,552 4,484 0,0679 1,51% GO 4,739 4,674 0,0651 1,39% MA 4,560 4,549 0,0109 0,24% MG 4,774 4,741 0,0331 0,70% MS 4,646 4,601 0,0452 0,98% MT 4,652 4,666 -0134 -0,29% PA 4,786 4,779 0,0073 0,15% PB 4,456 4,410 0,0461 1,05% PE 4,585 4,579 0,0053 0,12% PI 4,609 4,591 0,0178 0,39% PR 4,318 4,288 0,0295 0,69% RJ 4,972 4,961 0,0105 0,21% RN 4,765 4,735 0,0306 0,65% RO 4,731 4,676 0,0549 1,17% RR 4,361 4,315 0,0464 1,07% RS 4,576 4,556 0,0197 0,43% SC 4,253 4,232 0,0215 0,51% SE 4,719 4,712 0,0073 0,16% SP 4,326 4,254 0,0713 1,68% TO 4,832 4,843 0,0112 -0,23% Geral 4,630 4,599 0,0311 0,68%

Manaus e Curitiba têm menores preços entre as capitais

As capitais do Amazonas (R$ 4,137) e do Paraná (R$ 4,201) foram as que apresentam preços menores em novembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 4,997), seguida do Rio de Janeiro (R$ 4,944).