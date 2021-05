Descumpriu medida protetiva no Werner Plass e foi direto pra cadeia

Equipe da guarda municipal de Americana foi acionada via controle para averiguar um caso de descumprimento de medida protetiva nesta sexta-feira, no bairro Werner Plass.

A solicitante informou que uma mulher desconhecida estaria na porta de sua residência a mando do seu ex-marido tentando “pegar” sua filha de 9 anos. Segundo a mulher, o ex-marido estaria dentro do carro, aguardando a moça com a criança.

A equipe chegou ao local onde foi verificado que havia uma medida protetiva, sendo assim partes foram apresentadas na delegacia da defesa da mulher, onde autoridade policial autuou C. H. B., de 40 anos, em flagrante por descumprimento da medida protetiva sendo encaminhado à cadeia pública de Sumaré.