Descubras as melhores dicas pra comprar um carro elétrico

Comprar um carro elétrico pode parecer assustador, especialmente se você não souber muito sobre a tecnologia e o que deve procurar. Nossa lista de melhores carros elétricos é um bom lugar para começar, mas há muito que você precisa considerar, incluindo a autonomia da bateria, especificações medidas em kWh e outras coisas com as quais os compradores de carros a gás não precisam se preocupar.

Mas os carros elétricos trazem muitos benefícios. Custos de reabastecimento mais baixos, menos manutenção regular e um carro que dirige tão silenciosamente que é quase silencioso. Sem mencionar o fato de que você não precisa se preocupar com coisas como mudanças de óleo ou nuvens de poluição sempre que for ao armazém. Mas ainda significa ter que tomar uma decisão sobre se um VE é o certo para você e qual modelo comprar.

Felizmente, estamos aqui com nosso guia de compra de VE para ajudá-lo a descobrir isso.

Se você está com pressa, aqui estão as nove coisas mais importantes a se considerar antes de comprar um carro elétrico. E continue lendo para obter informações muito mais valiosas para ajudá-lo a comprar e EV.

Quais recursos você precisa ter? Os EVs modernos oferecem uma miscelânea de tecnologia nova e empolgante, mas tem um custo extra. Portanto, pague apenas pelos recursos que você sabe que vai usar.

Saiba de quanto alcance você precisa: As baterias são caras, então conceda o alcance que você usará regularmente. O Nissan Leaf, por exemplo, começa com 149 milhas de alcance, enquanto o Tesla Model S Plaid pode ir quase 400 milhas.

Você tem um local para carregar seu EV? Você pode carregar em casa ou precisará usar carregadores públicos? É essencial ter um plano de recarga antes de comprar o carro.

Os recursos de direção autônoma não tornam os EVs verdadeiramente autônomos: por exemplo, o piloto automático da Tesla foi projetado para permitir que seu carro vire, acelere e freie automaticamente dentro de sua faixa. É necessária supervisão ativa do motorista.

Um EV pode custar menos para reabastecer do que um veículo a gás: enquanto o custo médio nacional da gasolina é de US $ 2,85 o galão, um eGallon elétrico equivalente custa apenas US $ 1,16. Isso é menos da metade do preço.

Um carregador doméstico pode ser um investimento significativo: a média nacional para instalar um carregador doméstico de carro está entre US $ 1.000 e US $ 2.500. Recomendamos olhar para um carregador ‘rápido’ de nível 2, de preferência um que ofereça velocidades de 7 kW.

Verifique primeiro os incentivos e créditos fiscais: Dependendo de onde você mora, você pode recuperar parte do custo de comprar um VE após o fato. Por exemplo, nos EUA, a concessão federal de EV assume a forma de um crédito fiscal de até US $ 7.500.

Saiba a diferença entre um carro elétrico e um híbrido plug-in: um veículo elétrico movido a bateria (BEV) é um carro totalmente elétrico. Um veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) pode ser dirigido usando uma bateria recarregável ou um tradicional tanque de gás. Exemplos de PHEV incluem o Mercedes e300 e, Hyundai Ioniq Plug-in e Prius PHEV.

Você deve comprar usados ou alugar? EVs usados custam menos, mas vêm com certas ressalvas. Da mesma forma, os arrendamentos podem ser benéficos se você não planeja ficar com o carro por muito tempo.

Como você planeja usar seu carro elétrico?

Como qualquer carro, sua decisão principal deve ser baseada no que você realmente precisa. Há uma grande variedade de carros elétricos no mercado agora, então deve haver muitas opções dependendo de suas necessidades e circunstâncias.

Os veículos utilitários esportivos (SUV) são perfeitos para famílias ou pessoas que precisam transportar objetos grandes e volumosos – como o último pedido de móveis da IKEA ou algumas bicicletas de montanha. O tamanho de um SUV também significa que há muito espaço para os passageiros se sentirem confortáveis.

Os sedans são mais adequados para pessoas que desejam um carro com aparência mais esportiva e desempenho compatível. Sedans normalmente têm melhor aceleração, velocidade máxima e desempenho de frenagem em comparação com outros carros. Eles também pesam menos do que outros tipos de carro, o que ajuda a melhorar seu alcance geral e tira o máximo proveito de sua bateria. Sedans também tendem a enfatizar o luxo, mas ainda têm espaço para carga e passageiros.

Os carros elétricos populares incluem o Tesla Model S, o Tesla Model 3 e o Polestar 2.

Hatchbacks , também conhecidos como carros compactos, tendem a estar entre os carros elétricos mais baratos que você pode comprar. Eles são mais adequados para dirigir na cidade e para pessoas que não precisam necessariamente transportar muitas pessoas e cargas a qualquer momento, embora a capacidade de dobrar os bancos traseiros torne este último muito mais fácil. Os modelos recentes também têm um alcance muito maior, o que os torna mais atraentes para os carros de transporte regional.

Os caminhões tendem a ser veículos mais resistentes, com muita versatilidade. Além de terem bastante potência e espaço de carga para fazer o que você precisa, os caminhões também são bem utilizados como veículos todo-o-terreno e máquinas de transporte. Os caminhões elétricos ainda não decolaram, mas muitos devem chegar em 2022.

Os caminhões elétricos a caminho incluem o Ford F-150 Lightning, o Tesla Cybertruck e o Rivian R1T.

Quais recursos você quer?

Já faz muito tempo que o carro era apenas uma máquina para dirigir do ponto A ao B. Hoje em dia, os automóveis estão lotados até a borda com novas tecnologias e recursos para você lutar. Isso significa que você não só precisa descobrir que carro comprar, mas também de que tecnologia ele pode vir e se vale a pena pagar mais por ele.

Porque alguns deles, como o pacote Full Self Driving de $ 10.000 da Tesla, não serão acessíveis para todos. Mesmo com a nova assinatura de $ 200 por mês para os drivers Model S e Model X.

Outros, como o Tesla, mantêm seu próprio serviço de conectividade premium que faz basicamente a mesma coisa, embora sem depender de seu telefone. No entanto, existem alguns, particularmente carros mais antigos, como o Nissan Leaf original, agora descontinuado, que também não oferecem. Portanto, esteja ciente do que você está comprando e como isso afetará sua capacidade de se locomover.

Auto direção : os carros elétricos também são um foco de recursos do estilo ficção científica, como a direção semiautônoma. Em um nível básico, esses sistemas são pouco mais do que controle de cruzeiro adaptativo. Você define a velocidade e o carro “vê” os carros da frente, desacelerando e acelerando de acordo com o tráfego. Outros recursos básicos de assistência ao motorista incluídos neste pacote incluem detecção de ponto cego, freio de emergência e câmeras externas.

Na extremidade superior, você tem carros que podem se dirigir a um grau limitado e, em alguns casos, mudar de faixa na rodovia quando você solicitar. Esses recursos normalmente acabam nos modelos EV mais caros, o que significa que você pagará um prêmio por eles.

Por exemplo, o piloto automático ‘Full Self Driving’ da Tesla adiciona $ 10.000 ao custo do seu carro, não importa qual você escolha. Da mesma forma, o preço do Nissan Leaf 2022, atualmente o carro elétrico mais barato dos EUA, varia de $ 27.400 com zero recursos autônomos, a um que custa $ 43.970 e inclui uma bateria maior (62 kWh vs 40 kWh), controle de cruzeiro adaptativo, suporte de direção e assistência para mudança de faixa.

No entanto, vale a pena ressaltar que esses carros não são totalmente autônomos e autônomos. Você ainda precisa estar atento à estrada à sua frente e, na maioria dos casos, manter as mãos no volante.

Sistemas de infoentretenimento: Cada vez mais, os carros de última geração oferecem ‘telas de infoentretenimento’ que podem fazer mais do que apenas permitir que você navegue e controle os recursos do carro. Isso inclui a possibilidade de jogar jogos que variam de Tetris a títulos AAA como Cyberpunk 2077.

Isso não tem utilidade para o motorista, é claro, mas pode ajudar a manter alguns passageiros quietos durante viagens mais longas. No entanto, alguns, como a Mercedes, podem cobrar uma taxa de assinatura anual.

Qualquer pessoa que pretenda comprar um EV por motivos de desempenho também pode querer olhar para os carros extras incluídos para ajudar a facilitar isso. Como o ‘Ludicrous Mode’ de Tesla, que essencialmente colocou o carro em uma posição pronta para a pista.

Que alcance você precisa?

Saber que tipo de carro você precisa é apenas metade da luta. O tipo de carro que você escolher também dependerá do tipo de alcance de que você precisa. E a distância necessária dependerá do tipo de direção que você planeja fazer.

A bateria é uma das peças mais caras de um carro elétrico e, quanto maior for a bateria, mais você terá que pagar. Ter um alcance melhor pode ser útil, especialmente se você precisar fazer viagens mais longas, mas se você estiver dirigindo apenas alguns quilômetros pela cidade, não precisa necessariamente pegar um Tesla Modelo 3 de Longo Alcance com 360 milhas de alcance.

A coisa a lembrar sobre as especificações de intervalo é que o valor anunciado é o melhor resultado possível. A maneira como você dirige afetará o alcance geral e a distância que você pode realmente sair do carro. Por exemplo, você acaba dirigindo quanto mais rápido esgota as reservas de bateria, da mesma forma que dirigir um carro a gasolina em velocidades mais rápidas consome mais combustível.

Descobri isso da maneira mais difícil ao dirigir para o casamento do meu irmão em um Nissan Leaf de 40 kWh totalmente carregado. Apesar da estimativa de alcance de 150 quando saí, dirigir a 70 milhas por hora por quase 75 milhas consumia 80% da minha bateria.

Se você vai fazer apenas viagens curtas e em estradas com limites de velocidade mais rígidos do que a rodovia, você não precisa necessariamente de um grande alcance.

EVs tendem a custar mais para comprar, mas menos para manter

Goste ou não, EVs ainda são caros. Ou melhor, eles são mais caros para comprar do que seus equivalentes de gás. Felizmente, porém, o preço de compra inicial parece estar caindo.

A Nissan, por exemplo, acaba de reduzir o custo do 2022 Leaf para menos de US $ 28.000 . Mesmo Tesla, notável por vender alguns veículos caros, tem um hatchback de $ 25.000 em obras, provisoriamente programado para lançamento em 2023. Portanto, mesmo se você não puder pagar um EV agora, não desanime. Espere alguns anos e você descobrirá que um carro elétrico está dentro de sua faixa de preço.

Dito isso, um preço de lista mais alto não é o único custo associado ao carro. Portanto, embora você possa gastar mais inicialmente para comprar um VE, a quantidade de dinheiro que você terá que colocar no carro durante sua vida útil será menor do que a de um equivalente movido a gás.

Além de a eletricidade ser mais barata do que uma quantidade equivalente de gás, os carros elétricos geralmente não precisam de muita manutenção. Isso porque um EV não tem tantas peças quanto um motor de combustão interna, o que significa menos pontos de falha e necessidade de manutenção regular. Da mesma forma, os proprietários de EV conseguem escapar do custo de coisas como mudanças de óleo apenas porque EVs não precisam deles.

Claro que os EVs não estão isentos de custos de manutenção como um todo. Na verdade, a Car and Driver reclamou recentemente que o Tesla Model 3 em sua frota de carros de teste custa tanto para manter quanto alguns de seus carros movidos a gás . Portanto, embora haja menos manutenção, ainda há manutenção – e parte dela pode ser bem cara.

No entanto, InsideEVs apontou que a Car And Driver não estava levando em consideração as economias com reabastecimento, que é onde você pode muito bem ver a maior parte das suas economias. O Departamento de Energia dos EUA tem uma ferramenta que mostra como é mais barato recarregar com eletricidade , usando um conceito conhecido como ‘eGallon’ que permite comparar melhor o custo da eletricidade (normalmente medido em kWh) com a gasolina líquida. Portanto, enquanto o custo médio nacional da gasolina é de US $ 2,85 o galão, um eGallon elétrico equivalente custa apenas US $ 1,16. Isso é menos da metade do preço.

O escritório de Informações Científicas e Técnicas do DoE dos Estados Unidos também realizou um estudo intitulado Comprehensive Total Cost of Ownership Quantification para Veículos com Diferentes Classes de Tamanhos e Powertrains. Esse estudo descobriu que os carros elétricos eram cerca de 40% mais baratos do que os carros a gás. E isso inclui o custo inicial de compra.

No Reino Unido , a corretora de seguros LV descobriu que EVs, em média, custam £ 1.300 a menos para operar a cada ano, o que significa que se tornam mais baratos ao longo de um período de sete anos. Porém, vale a pena mencionar que no Reino Unido os VEs são isentos do imposto anual sobre carros, o que aumenta a economia.

Onde você vai carregá-lo?

Você não precisa necessariamente de um carregador doméstico para comprar um EV, mas ele torna a vida muito mais fácil.

De acordo com Fixr , a média nacional para ter um carregador de carro doméstico instalado é entre US $ 1.000 e US $ 2.500. Você só precisa ter certeza de obter o correto, e nós recomendamos procurar um carregador ‘rápido’ de Nível 2, de preferência um que ofereça velocidades de 7 kW. Isso significa que a maioria dos carros pode ser totalmente recarregada, ou bem perto disso, durante a noite.

Existe sempre a possibilidade de ligar directamente à corrente, desde que tenha o adaptador adequado para o seu carro. Mas isso é significativamente mais lento, mesmo se você tiver um soquete de 240 volts à mão. Perguntar quanto tempo leva para carregar um carro elétrico depende muito do modelo individual do carro. Mas mesmo para uma bateria pequena de 40 kWh, o carregamento de 20-80% a essa velocidade levará quase nove horas. Mais perto de 15 se você estiver indo de zero a 100%.

Carregadores públicos estão disponíveis, mas sua utilidade vai depender de quantos carregadores estão disponíveis em sua área local, e você deve ter certeza de encontrar um com o plugue ou soquete correto.

A maioria dos carros elétricos nos Estados Unidos usa o que é chamado de conector ‘Tipo 1’ para carregamento padrão, enquanto outras partes do mundo (como a Europa) usam um conector Tipo 2. O único valor atípico é o Tesla, que ainda usa uma porta de carregamento proprietária nos Estados Unidos.

Mas mesmo que você more em uma área bem servida por carregadores de EV públicos, eles ainda custam dinheiro para usar. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a média nacional varia de oito centavos por quilowatt-hora a 27 centavos por quilowatt-hora. No entanto, como este é apenas um valor médio, você pode encontrar carregadores que cobram mais ou menos por kWh.

Carregar em casa significa que você está pagando diretamente à empresa de energia, e não repassando algum lucro para a empresa de cobrança, que são essencialmente revendedores de energia. O que provavelmente será mais barato para você, mesmo após o custo de instalação.

Se você mora em uma área com clima extremo, seja quente ou frio, você precisa estar ciente de que as mudanças na temperatura podem (e irão) afetar a bateria e o alcance geral de um carro elétrico.

O tempo frio faz com que as baterias de íon de lítio fiquem “lentas”, afetando a capacidade da bateria de armazenar e liberar energia elétrica, o que diminui o alcance geral do carro. As baterias de lítio podem funcionar em temperaturas de até -40 graus (Celsius e Fahrenheit), mas o ponto ideal é algo entre 15 e 26 graus C, ou 60 a 80 graus F.

De acordo com a AAA, se você estiver dirigindo um EV em temperaturas em torno de -6 graus C (20 graus F), pode esperar que seu alcance caia em até 41%. Felizmente, a maioria das empresas, notadamente a Tesla, desenvolveu sistemas de gerenciamento térmico para manter suas baterias aquecidas em condições de frio. Mas se você vive em climas particularmente frios, leve isso em consideração.

O tempo quente também pode afetar seu alcance, especialmente considerando que você precisa ter o ar condicionado ligado durante a condução. De acordo com a AAA , ao dirigir em temperaturas de 35 graus C / 95 graus F, seu alcance geral pode cair em até 17%. Não é tão significativo quanto dirigir em climas frios, mas vale a pena ter em mente se você mora em algum lugar como o Arizona.

As temperaturas acima de 46 graus Celsius ou 115 graus Fahrenheit são quando as coisas ficam um pouco difíceis no que diz respeito à química da bateria. Mas se você estiver dirigindo em temperaturas tão altas, provavelmente terá coisas muito maiores com que se preocupar.

Verifique as isenções fiscais e incentivos

No momento, governos em todo o mundo estão bastante interessados em fazer com que as pessoas comprem carros elétricos e estão oferecendo incentivos para aqueles que compram veículos elétricos. No entanto, esses incentivos variam dependendo de onde você mora.

Por exemplo, no Reino Unido, o governo tem um subsídio que reduz em até £ 2.500 o custo de um veículo de baixa (ou zero) emissão no ponto de compra. Mas isso só se o carro custar menos de £ 35.000, o que significa que empresas como a Tesla (cujo EV mais barato é £ 41.000 no Reino Unido) não se qualificam.

Os proprietários de EV também podem solicitar um desconto de até £ 350 no custo de instalação de um carregador doméstico de EV e, em ambos os casos, a concessão é levada em consideração antes de você entregar qualquer dinheiro.

Nos Estados Unidos, a concessão federal de EV assume a forma de um crédito fiscal de até US $ 7.500. No entanto, você deve pagar antecipadamente o custo total do carro e, em seguida, reclamar esse dinheiro ao declarar seus impostos. Da mesma forma, quanto você recebe de volta depende totalmente de sua renda , de quantos impostos você deve e do tamanho da bateria do carro.

Há uma lista completa de EVs e híbridos de plug-in que se qualificam para a concessão, e você pode ver que a maioria dos carros elétricos na lista são elegíveis para o total de $ 7.500. A maioria dos híbridos, que têm baterias menores, são elegíveis para significativamente menos – tão baixo quanto $ 2.500 no caso do Plug-in Prius.

Os carros também se tornam inelegíveis para a concessão quando se tornam muito populares. Uma montadora só pode vender 200.000 carros qualificados para crédito antes de ficarem isentos. De acordo com a lista do Departamento de Energia dos Estados Unidos, isso afeta a Tesla e a General Motors, ambas acima desse limite.

Existem vários outros incentivos para comprar um VE, dependendo do estado ou cidade em que você mora. Burbank Califórnia, por exemplo, oferece descontos de até US $ 2.000 para quem comprar um carregador de carro elétrico Nível 2 (ou EVSE). A Califórnia também oferecerá até US $ 2.500 para a compra ou aluguel de um veículo híbrido ou elétrico elegível como parte do Projeto de Desconto para Veículos Limpos.

No entanto, o Texas, como outro exemplo, não oferece incentivos adicionais para a compra de um EV.

Carros elétricos vs. híbridos plug-in

Um veículo elétrico movido a bateria (BEV) é um carro totalmente elétrico, que depende de uma bateria para funcionar e nada mais. Mas também existem muitos veículos híbridos por aí, que utilizam parte da mesma tecnologia, mas não esvaziam totalmente o tanque de gasolina. Um veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) é o equivalente mais próximo a um BEV, uma vez que pode ser dirigido usando uma bateria recarregável ou um tanque de gasolina tradicional – essencialmente tornando-se dois carros em um.

Ao contrário de um híbrido tradicional, que queima gás para recarregar, um PHEV recarrega sua bateria da mesma forma que um BEV: por meio de uma porta de carregamento de carro dedicada. Os exemplos incluem o Mercedes e300 e, Hyundai Ioniq Plug-in, Ford Kuga e o Prius PHEV – uma versão plug-in do híbrido clássico da Toyota.

A ideia é que o carro consiga usar a bateria para viagens menores, mas pode cair no tanque de gasolina em viagens mais longas quando a energia acabar. Na verdade, isso acaba completamente com a ideia de ‘ansiedade de alcance’ porque você tem aquele tanque reserva de combustível que pode ser abastecido normalmente.

A única desvantagem é que as baterias dos híbridos plug-in são significativamente menores do que as dos veículos totalmente elétricos, devido à necessidade de um tanque de gasolina separado, o que reduz significativamente o alcance elétrico.

Também é importante notar que os híbridos plug-in têm uma tendência a usar mais gás do que os carros movidos a gás, porque eles têm que carregar o peso extra do sistema híbrido. No entanto, recarregar regularmente a bateria e usar energia elétrica ainda pode reduzir seus custos de funcionamento em comparação com carros movidos a gás.

No entanto, quando se trata de comparar preços de híbridos plug-in e BEVs, as coisas nem sempre são consistentes. E quanto você deve pagar depende totalmente do carro.

Por exemplo, um PHEV Toyota Prius começa em US $ 28.200, que é mais barato do que qualquer outro carro elétrico atualmente disponível nos Estados Unidos. Apenas o 2022 Nissan Leaf, ainda não lançado, o reduz, com seu preço de $ 27.400. No entanto, um Ford F-150 Hybrid custará pelo menos $ 42.840, mas o próximo F-150 Lightning totalmente elétrico deve começar em $ 39.974.

Os fabricantes de automóveis geralmente estão ansiosos para vender carros híbridos, então certifique-se de verificar se há uma alternativa híbrida para qualquer BEV que você esteja pensando em comprar.

Você deve comprar um carro elétrico usado?

Como qualquer carro, normalmente você pode economizar algum dinheiro comprando um EV usado. No entanto, não é tão simples quanto ir até um estacionamento de carros usados e conversar com um representante de vendas.

Por um lado, não há tantos EVs usados disponíveis, por conta de não haver tantos EVs em geral. Portanto, suas opções são bastante limitadas. EVs usados são populares entre os compradores de primeira viagem – especialmente Teslas. Na verdade, os Teslas usados são tão procurados que há relatos de Teslas usados que custam mais do que modelos novos .

Outra coisa a ter em mente é que, como as baterias de íon de lítio se degradam com o tempo, um EV usado provavelmente não terá a mesma capacidade ou alcance de um modelo novo. O efeito dependerá de qual carro você está olhando, que tipo de tecnologia de bateria ele possui e como o proprietário anterior cuidou dele.

Sua melhor opção é pesquisar no Google o carro em que está interessado e descobrir o que você deve procurar ao verificar um modelo usado. De acordo com a Tesla, seus próprios dados mostraram que seus carros podem reter 90% da capacidade da bateria após 200.000 milhas dirigindo.

Você também deve considerar que não obterá a melhor tecnologia em qualquer momento. Para a maioria das pessoas, isso pode não ser um problema, mas se você estiver atrás da mais recente e melhor tecnologia de assistência ao motorista, ou algum outro recurso de carro de alta tecnologia, então suas chances de conseguir isso em um carro usado são significativamente menores.

Resultado

Trocar de um carro a gasolina por um elétrico pode parecer assustador para os compradores de primeira viagem, especialmente com todas as coisas que você precisa considerar. Mas o mais importante é não se intimidar com a perspectiva de fazer a troca.

Claro que comprar um EV não será a opção certa para todos. Há muitos grandes benefícios que vêm com a propriedade de um VE, e a indústria já percorreu um longo caminho na última década, mas isso não significa que todos serão capazes de atualizar para a eletricidade na próxima vez que comprarem um carro.

Não importa se o raciocínio é financeiro, logístico ou porque você não se sente confortável em fazer a troca. Se eletricidade é a escolha certa para você agora, ótimo. Se não, então não há vergonha nisso. Chegará o momento em que comprar um carro significará que você terá que pegar um EV, mas isso ainda está um pouco distante, e por enquanto o mais importante é comprar o carro certo para você.