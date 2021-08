Descubra os benefícios da natação pra crianças

A natação infantil desenvolve habilidades físicas e motoras, cognitivas e sociais, contribuindo, inclusive, no aprendizado da criança na escola. Como aula extraclasse, a natação para crianças pode ser uma atividade motivadora para que elas tenham uma dedicação maior nas aulas. Isso porque a prática de natação estimula o foco, que trará resultados satisfatórios no desempenho em sala de aula. A natação infantil proporciona, ainda, a socialização e a construção da autoconfiança nos pequenos.

O estímulo da prática esportiva já nos primeiros anos de vida permite que as crianças se desenvolvam melhor, principalmente a socialização, gerando benefícios para toda a vida delas. E nada melhor do que fazer os pequenos aprenderem brincando! Dentre tantas opções de esportes, a natação para crianças pode ser uma escolha dos na hora de escolher uma atividade extraclasse. Isso porque, dentre os benefícios podemos citar o equilíbrio, estímulo de habilidades psicomotoras, raciocínio e, claro, redução das chances de a criança se tornar um adulto sedentário.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendado que a criança inicie as aulas de natação a partir dos seis meses de idade. É importante ressaltar que na natação infantil a idade da criança determina a abordagem durante as aulas. Até os cinco anos, é ideal que as crianças pratiquem atividades mais lúdicas e naturais, sem uma cobrança pela perfeição na execução dos movimentos. A partir dos seis anos, com as funções motoras do corpo já formadas, já é possível inserir novas práticas de exercícios. Vale ressaltar, no entanto, que a natação para crianças é uma das poucas atividades físicas que podem ser realizadas em todas as etapas da infância.

Muitas crianças são mais agitadas, o que pode ser um sinal de estresse. Neste sentido, a natação pode ser uma boa opção para os pais que buscam uma alternativa de esporte para ajudar os pequenos a canalizar sua energia. As aulas de natação proporcionam a eles momentos de diversão e aliviam o estresse da rotina das crianças. A natação favorece ainda a melhoria da qualidade do sono, pois estarão mais relaxados para o momento de dormir.

Confira os três principais benefícios da natação para crianças:

1. Estimula o desenvolvimento psicomotor

A natação auxilia na melhora da capacidade física e das habilidades da criança, contribuindo para a agilidade, equilíbrio e coordenação dos membros superiores e inferiores. O aperfeiçoamento da coordenação motora permite que a criança exercite sua força de forma saudável.

2. Previne a obesidade

Quase todas as atividades físicas são indicadas para as crianças no sentido de prevenir o ganho excessivo de peso, mas a natação, por ser uma atividade lúdica e divertida, trabalhando várias partes do corpo sem riscos de grandes impactos, é muito positiva. Inclusive, crianças em estágio de obesidade se adaptam bem ao esporte, pois é mais leve em comparação a outros exercícios.

3. Fortalece a capacidade cardiorrespiratória

A prática da natação ensina à criança exercícios que ajudam no controle da respiração. Estes exercícios fortalecem o diafragma e a capacidade cardiorrespiratória, que influencia diretamente na oxigenação do corpo, além de aumentar a resistência imunológica do organismo.