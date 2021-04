Desconhecidos e tucanos, prefeitos querem vir a governador

Eles têm em comum serem desconhecidos e tucanos. E o sonho de serem candidatos a governador em 2022. À medida que as eleições vão se aproximando, as figuras políticas se reúnem para costurar candidaturas, apoios e bases para disputa do pleito. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba e apresentador da Rede TV, Elvis Cezar (PSDB) e o prefeito de Barueri Rubens Furla (PSDB) buscam seu lugar ao sol no cenário incerto para a sucessão de João Doria (PSDB). Cezar já teve seu nome medido em pesquisa recente para governador.

Cezar se reuniu recentemente com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para traçar planos para disputa pelo Governo do Estado. Para Elvis existem duas possibilidades. Ser candidato a governador pelo Podemos, convite já formalizado pela presidente nacional da legenda, Renata Abreu, ou vice-governador de Alckmin pelo PSDB, partido que tem o cargo de coordenador regional.

COM CIRO– Já Furlan parece ter um projeto mais consistente. Depois de administrar muitas vezes uma das cidades mais ricas do Estado, ele começou a montar um time de apoiadores mais amplo e tem conversas adiantadas com o presidenciável do PDT Ciro Gomes, que praticamente não teve palanque no Estado em 2018 e precisa de votos no maior colégio eleitoral do país.

Alguns ex-deputados e mais nomes estão se juntando ao projeto Furlan, que vai precisar de espaço e capilaridade para entrar pra valer no jogo. Os campos à esquerda- com PT e Boulos- centro PSDB já parecem mais definidos. O campo à direita deve ter candidatos mais para participar do que pra valer.