Desceu a mão na companheira e foi pego na Maria da Penha

A Guarda Municipal recebeu a informação de que havia uma ocorrência de lesão corporal em andamento no Parque da Liberdade, em Americana. A vítima teria sofrido golpes de seu companheiro.

No local dos fatos, a equipe verificou que a vítima possuía um corte na mão e hematomas no antebraço. Passado as características do agressor, foram feitas as buscas nas proximidades e a equipe localizou o agressor na mesma rua do fato.

Os fatos foram levados ao conhecimento da Autoridade Policial, a qual ratificou voz de prisão tendo o autor sido conduzido a cadeia.