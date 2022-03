Desapareceu em Americana e foi encontrada morta em SB

O corpo de uma idosa foi localizado no fim da manhã deste domingo (13), na beira de um córrego do bairro Jardim das Laranjeiras em Santa Bárbara d’Oeste. Aparecida Freitas, 62, estava desaparecida desde o sábado e foi encontrada morta por populares. A filha e amigos fizeram apelo nas redes sociais para tentar localizá-la. Ela morava em Americana.

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que passavam pela avenida Barretos notaram a presença de um corpo próximo a um córrego, nas proximidades da avenida Pedroso. Eles acionaram a corporação e, ao chegar no local, os policiais constataram se tratar do corpo de uma mulher.

A vítima trazia consigo R$ 34 em dinheiro, um telefone celular e uma máscara descartável. Ela apresentava ferimentos na cabeça e no braço. Vizinhos ao local informaram à polícia que viram um veículo durante a madrugada descarregando algo no local, mas não souberam dar mais detalhes. O carro da Funerária Araújo esteve no local removendo o corpo.

