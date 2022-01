Desafio vegano mundial volta este mês

Depois de reunir mais de meio milhão de pessoas em sua edição de 2021 – com 580.000 participantes de 209 países e territórios – Veganuary acaba de lançar a versão 2022 do desafio internacional que todos os anos convida pessoas ao redor do mundo a seguir uma alimentação vegana por 31 dias durante o mês de janeiro. Os motivos são variados, passando pelo impacto positivo desse estilo de vida na nossa saúde, no meio ambiente e na vida dos animais. No caso do Brasil, ficamos entre os 10 primeiros países com maior número de participantes na última versão do desafio.

A iniciativa, que oferece suporte personalizado gratuito, receitas fáceis, planos de alimentação e informações úteis para fazer uma simples transição para uma alimentação vegana, é renovada para este ano com foco na emergência climática que o planeta vive, buscando gerar consciência de como esse estilo de vida pode ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Veganuary lançou um curta de animação onde um Pé Grande decide experimentar o veganismo para salvar o planeta, com dublagem do protagonista da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, Mateus Solano. Um propósito apoiado em evidências, já que segundo dados da Calculadora da Pegada de Gases do Efeito Estufa Tuco, em uma semana seguindo uma alimentação vegana, uma pessoa poderia economizar 118 kg de CO2eq – um dos gases responsáveis pelo efeito estufa – em comparação com uma alimentação com produtos de origem animal.

Esse é um dos propósitos que se alinha à missão de Veganuary, segundo Mauricio Serrano, diretor da entidade na América Latina. “Sabemos que as pessoas estão tentando fazer mudanças significativas em favor de sua saúde, do bem-estar dos animais ou para evitar contribuir para a destruição de nosso planeta, e Veganuary nasceu para ajudá-los, mostrando que eles podem fazer mudanças positivas em seu estilo de alimentação a partir de janeiro”, disse Serrano, que também antecipa que para esta edição se projeta chegar a dois milhões de participantes no total, desde o início da iniciativa em 2014.

Esse aumento do interesse das pessoas em experimentar um “janeiro vegano” também está relacionado ao aumento da oferta de produtos rotulados como “à base de plantas”, que segundo estudo de Veganuary em parceria com a Mintel Consultoria, aumentou 2% nos últimos 4 anos no Brasil. De acordo com o mesmo estudo, atualmente, a oferta total de produtos rotulados como “à base de plantas” é de 7% do total.

Apoio local

Todos os anos, importantes figuras públicas interessadas em experimentar uma alimentação à base de plantas por vários motivos juntam-se à Veganuary para receber o apoio da organização e promover a adoção deste estilo de vida pela saúde, pelos animais e pelo meio ambiente.

Nesta edição, o ex-deputado federal, Jean Wyllys, as atrizes Lucélia Santos e Valentina Bulc, e o escritor, André Carvalhal, serão veganos durante um mês. São algumas das personalidades que querem fazer a diferença utilizando sua fama para conscientizar a população brasileira de que as mudanças que tanto desejamos, ano após ano, estão nas nossas mãos.

Do mundo da cultura e do entretenimento, o vocalista da banda Sepultura, Derrick Green, e a ativista Luisa Mell – ambos veganos há vários anos – participarão como embaixadores oficiais da iniciativa durante 2022, promovendo este estilo de vida e seus muitos benefícios.

No âmbito internacional, grandes personalidades como a tenista Venus Williams e a primatologista Jane Goodall também apoiaram a iniciativa e ofereceram receitas especiais para o Livro de Receitas das Celebridades Veganuary, que estará à disposição de todos os que se inscreverem no desafio. O livro contém, ainda, receitas do músico e dj dos Racionais, KL Jay e da Xuxa.