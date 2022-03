Desafio Unicamp com prêmio de até R$30 mil tem vagas abertas

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever até quinta-feira (31) no Desafio Unicamp, uma competição de empreendedorismo, tecnologia e inovação oferecido pela Unicamp com premiação de até R$ 30 mil.

O Desafio Unicamp, organizado pela Agência de Inovação Inova Unicamp, é gratuito e online. Ao todo, são 100 vagas para equipes de 3 a 5 participantes e os 2 melhores times serão premiados.

O objetivo da competição é capacitar pessoas interessadas em empreender para que possam criar novos negócios sustentáveis baseados em tecnologias da universidade. Para isso, ao longo de três meses serão oferecidos workshop, palestras, mentorias e oficinas que auxiliem os participantes a avançarem no desenvolvimento de um plano de negócios.

Durante a competição, os times inscritos desenvolvem um modelo de negócio a partir de uma lista de tecnologias da Unicamp disponibilizada pela organização e escolhida pela equipe. O Desafio está em 12º edição e traz uma nova proposta para o ano de 2022: a competição quer estimular a criação de negócios de base tecnológica com viés sustentável.

Em parceria com a Fundação Educar, o Desafio Unicamp 2022 irá oferecer uma premiação extra de 3 mil reais, para cada membro do time que se destacar na categoria Impacto Socioambiental, com a proposta de ações sociais, ambientais e/ou de governança que se apoiem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para a construção de um modelo de negócios para uma startup.

Um dos principais eventos da competição, o Workshop do Desafio Unicamp, apresentará a metodologia Lean Canvas aos participantes e também trará temáticas de empreendedorismo e inovação. Neste ano, o evento vai tratar de ASG (Ambiental, Social e Governança) para colocar em pauta empresas com viés sustentável e levar ao público a aplicabilidade na prática sobre o conceito.

Além da nova categoria de Impacto Socioambiental, o Desafio Unicamp 2022 também se propõe a estimular a participação de equipes diversas. Para incentivar a pluralidade de times, a competição adotará medidas inclusivas e oferecerá pontuação extra para as equipes com competidores que se enquadrem nos quesitos de diversidade de gênero, raça ou cor declarada, nacionalidade, pessoa com deficiência e multidisciplinaridade de áreas de atuação.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, é preciso formar um time de 3 a 5 pessoas que podem ser de qualquer parte do Brasil ou do exterior. O programa aceita graduandos, recém-formados, mestrandos, doutorandos e até docentes e pesquisadores.

Os interessados podem fazer a inscrição no site do projeto.

SOBRE O DESAFIO UNICAMP 2022

Em sua 12ª edição, a competição já capacitou mais de 3.3 mil pessoas em modelagem de negócios e, em 2022, traz o estímulo à diversidade e novidades em sua premiação. Todas as atividades capacitadoras serão desenvolvidas de forma online e a final do evento poderá acontecer de forma híbrida, a depender das condições sanitárias do momento. A competição é a principal atividade de promoção do empreendedorismo da Universidade, organizado pela Inova Unicamp.