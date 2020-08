Desafio que impulsiona, por Gustavo Salvagnini, do Tivoli

O momento é desafiador para todos nós. A pandemia da Covid-19 propôs um novo cenário para o cotidiano das pessoas e ainda mais desafiador para empresários e gestores. Mas não tenho dúvida de que esta saída da zona de conforto começa a protagonizar um período de grandes possibilidades de avanço para todos. O otimismo dos setores produtivos vem sendo retomado gradativamente com a evolução das cidades nas fases do Plano São Paulo de enfrentamento da Covid-19, que há uma semana permitiu às cidades do interior paulista, incluindo nossa Região, a ampliação do horário do comércio e shoppings. Atividades antes suspensas voltaram a ser oferecidas ao público.

A retomada da economia e a manutenção da confiança da população são fundamentais para que as atividades dos empreendimentos voltem à normalidade. Apesar de reconhecermos que esse processo será gradual, acreditamos – enquanto administradores – que a união de todos os atores do processo será necessária para alcançarmos êxito.

A parceria firmada com a Prefeitura e a Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste neste momento é um dos exemplos de que a união de forças é imprescindível para os avanços. O Tivoli Shopping seguiu e tem seguido à risca o que as autoridades municipais e estaduais apontam.

Mais uma vez uso a palavra otimismo para me referir à retomada das atividades nessa Fase 3 (Amarela). Além do funcionamento ampliado (de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h), o Tivoli aumenta o seu mix de serviços com novas operações.

Desde a primeira reabertura, no início de junho, o Tivoli passou a contar com novas lojas. A Cobasi – rede varejista voltada a cuidados de animais de estimação e pioneira em trazer o conceito de shopping para pets no Brasil – foi a primeira operação.

A Botoclinic, uma importante rede de harmonização facial se instalou no shopping. Na sequência, e no mesmo segmento, vieram o quiosque da Ostera com a linha de cosméticos artesanais e a mais recente operação, o salão de beleza San Marthyn.

Os clientes do shopping também passaram a contar com a loja de calçados femininos e infantis Pé de Menina. Outras inaugurações estão para acontecer no empreendimento com a instalação da franquia 10 Pastéis e as lojas de calçados Milano e Beverly Hills.

As novas operações do Tivoli Shopping reforçam o empenho do trabalho da administração que, apesar do momento, manteve a pauta de atração de mais serviços. Isto prova a atitude de coragem que o momento como este que vivemos desperta em todos nós. É inegável que o E-Commerce se mostrou uma ferramenta indispensável nesses tempos em que as compras on-line atenderam aos clientes e lojistas.

No entanto, nada substitui a venda física, o olho no olho. E por defender essa relação, nós do Tivoli ampliamos as opções aos clientes e estamos atentos ao conforto e segurança, observando o cumprimento de todas as medidas propostas pelas autoridades. Estamos certos de que dias melhores virão. Olhemos para este desafio como um momento que nos impulsiona para um próspero futuro.

Gustavo Salvagnini é gerente geral do Tivoli Shopping em Santa Bárbara d’Oeste