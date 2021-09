Desafio da Independência arrecadou 300 kg de alimentos

Aconteceu nesta terça feira (07/09) de feriado em Nova Odessa a corrida de rua “Desafio da Independência”, com percurso de 7 km, largada e chegada na Praça do Jardim Marajoara, na Avenida Brasil, e percurso pelo distrito industrial da cidade, com organização da Equipe Top Training Team.

A corrida contou com a participação de 420 atletas, de várias cidades da Região Metropolitana de Campinas, da capital e até do litoral paulista. Aproximadamente 1.200 pessoas prestigiaram o evento que seguiu todos os protocolos sanitários exigidos pelas normas técnicas. Foram arrecadados certa de 300 kg de itens da cesta básica, que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.

O campeão geral no masculino foi Samuel Souza do Nascimento, da equipe Luasa Sports, de Limeira, que concluiu o percurso em 20m37s. No geral feminino, a vencedora foi Kleidiane Barbosa Jardim, da equipe Top Training Team, de Itatiba, que fez o tempo de 25m50s.

“Foi a retomada do esporte na nossa cidade e na região, resgatar nossa história, pois se trata da data da independência brasileira, e fomentar a parte social, com a arrecadação de alimentos”, comentou o vereador Silvio “Cabo” Natal, um dos organizadores do evento.

A corrida teve também apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, bem como da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos bombeiros civis voluntários e da Coden Ambiental.

Foram premiados ao todo56 atletas nas diversas categorias, entre elas geral, geral militar, morador da cidade de Nova Odessa e faixa etárias de idade. Na categoria exclusiva para novaodessenses, por exemplo, o vencedor entre os homens foi Rodrigo Dantas, da equipe DantasRun, e no feminino a vencedora foi Rosângela dos Santos Natal, da equipe Top Training Team.

“O balanço que fazemos desse evento é muito positivo e satisfatório, pois além de proporcionar uma oportunidade de as pessoas voltarem à prática de atividades físicas, desenvolver esse projeto e envolver grande parte da sociedade que de maneira voluntária nos ajudou, com ideias, opiniões, organização e também participação como staff na prova, um evento sem fins lucrativos, onde a inscrição foi toda para custear a parte operacional da corrida. A ‘cereja do bolo’ foi poder ajudar as pessoas em vulnerabilidade da cidade com arrecadação de itens de cesta básica”, acrescentou Natal.

“Agradeço demais a todos os envolvidos direta e indiretamente na organização do evento, órgãos de apoio e executores, a administração municipal, patrocinadores que colaboraram para a realização desse evento, em especial às assessorias e principalmente aos atletas, pois sem eles não haveria essa tão sonhada corrida”, finalizou Cabo Natal.

Confira todos os campeões do “Desafio da Independência” 2021:

Geral Masculino 7 km

1º Samuel Nascimento

2º Caio Godoi

3º Gustavo Pereira

4º Robson Lima

5º Pedro Salles

Geral Feminino 7 km

1º Kleidiane Barbosa

2º Jaciane de Jesus

3º Danielle Fernandes

4º Miriam de Farias

5º Valdirene Braz Silva

Moradores da Cidade de Nova Odessa

Masculino 7 km

1º Rodrigo Dantas

2º Cícero Pereira Silva

3º Marcelo Santos

Feminino 7 km

1º Rosângela Natal

2º Alessandra Wenzel

3º Graciele Quaino

Militares

Masculino 7 km

1º Abel Pego

2º Edson Fernandes

3º Sílvio Natal

4º Wesley Smanioto

5º Maxwell Isidoro

Feminino 7 km

1º Tânia A. Machado

Demais vencedores nas suas categorias

Masculino 7 km

10/19 – Roberto Amorim

20/29 – Frederico Silva

30/39 – Antônio Marcos

40/49 – José Jesus

50/59 – Barnabé Gomes

60 + – Reis Coimbra

Feminino 7 km

10/19 – Heloise Melo

20/29 – Stefanie Alves

30/39 – Sueli Silva

40/49 – Mônica Santiago

50/59 – Raquel Coutinho

60 + – Zelinda Padovan